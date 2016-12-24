Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких Sukhoi Superjet 100

24 декабря. FINMARKET.RU - Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких самолетов Sukhoi Superjet 100, в том числе "Аэрофлота", из-за дефекта "проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "С точки зрения регулярной эксплуатации выявленный дефект не является критическим по своим свойствам, дефект был выявлен в ходе регулярной технической проверки согласно инструкциям. Тем не менее, Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект", - сказал собеседник агентства.

По его словам, технические службы производителя лайнеров - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) отреагировали в сложившейся ситуации оперативно: со всеми компаниями-эксплуатантами начаты работы по осмотру и анализу судов. "В ближайшее время проверка всех самолетов будет завершена и реальные дефекты, если таковые найдутся, будут устраняться", - сказал собеседник агентства. Оперативно получить комментарии Росавиации и "Аэрофлота" не удалось.

Ранее другой источник "Интерфакса" сообщал, что 22 декабря Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов SSJ-100, эксплуатирующихся в РФ, в связи с дефектом, выявленным авиакомпанией "ИрАэро". В ГСС подтвердили факт выявления дефекта "одной из деталей хвостовой части SSJ", но в компании уверяли, что он не ведет "к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации".