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24 декабря 2016 года 15:37
В МИД РФ объяснили, почему Россия голосовала за принятие резолюции СБ ООН по палестино-израильскому урегулированию
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24 декабря. FINMARKET.RU - В МИД РФ объяснили, почему Россия голосовала за принятие резолюции СБ ООН 23 декабря по палестино-израильскому урегулированию с акцентом на проблему израильских поселений на палестинских территориях. "Документ по данному вопросу одобрен в СБ ООН впервые за последние 8 лет. Российская Федерация проголосовала "за", исходя из того, что его содержание основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном в субботу на сайте ведомства. "Весь имеющийся у нас опыт подтверждает, что урегулирование палестино-израильского конфликта с выходом на двугосударственное решение возможно только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами. Именно на это направлены усилия России, которая продолжит энергично способствовать переговорному процессу как участник ближневосточного "квартета" международных посредников. Хотелось бы также напомнить о нашей сохраняющейся готовности принять в Москве руководителей Израиля и Палестины", - отмечается в заявлении. На Смоленской площади при этом отмечают, что "в процессе консультаций в Совете Безопасности ООН мы исходили из того, что наибольший положительный эффект от принятия резолюции по этому острейшему вопросу международной повестки дня мог бы быть достигнут в случае обеспечения ее консенсусной поддержки". "Такого необходимого консенсуса можно было бы добиться путем более тщательной и, соответственно, требующей больше времени работы, без поспешности, которая не идет на пользу дела. Именно этой линии мы придерживались в контактах с нашими партнерами по СБ ООН", - говорится в заявлении. "Надеемся, что нацеленность сторон на конструктивное взаимодействие и продвижение в ближневосточном урегулировании возобладает уже в ближайшем будущем", - отмечается в нем. В МИД РФ напоминают, что в поддержку проекта резолюции высказались 14 членов СБ, США воздержались.
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