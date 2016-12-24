Руководитель контрольного комитета Карелии взят под стражу по подозрению получения взятки

24 декабря. FINMARKET.RU - Петрозаводский городской суд по ходатайству следователя взял под стражу руководителя контрольного комитета Карелии Виталия Галкина, подозреваемого в получении взятки за покровительство частной фирмы, передал в субботу корреспондент "Интерфакса" из зала суда. "Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Виталия Галкина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток по 22 февраля 2017 года включительно", - огласил решение судья Антон Левкин. Соответствующее ходатайство было заявлено СКР 24 декабря.

Накануне СКР по Карелии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя председателя государственного контрольного комитета региона Алексея Бобылева. По версии следствия, с 23 октября по 22 декабря А.Бобылев вместе с В.Галкиным получили от представителя ООО "Бухара" 70 тыс. рублей за освобождение от административной ответственности за совершение правонарушения в сфере контроля за оборотом алкогольной продукции, а также за общее покровительство в осуществлении предпринимательской деятельности.

А.Бобылев был задержан, но после дачи показаний следователи отпустили чиновника. В этот же день был задержан В.Галкин. Ему предъявлено обвинение по статье "получение взятки в значительном размере лицом, занимающим государственную должность". У В.Галкина обнаружена помеченная оперативниками купюра. В суде обвиняемый заявил, что эти деньги являются сдачей, которые ему передал водитель после покупки запчастей для личного автомобиля чиновника. Источник "Интерфакса" в правительстве региона сообщил, что В.Галкин уволен с должности 23 декабря. Контрольный комитет в структуре органов исполнительной власти Карелии был создан в 2015 году по указу главы республики Александра Худилайнена. Ведомство проверяет расходы бюджетных средств, использование муниципального имущества, земли, а также контролирует оборот алкогольной продукции в регионе.