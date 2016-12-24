Правительство РФ в 2017 году направит на компенсационные выплаты медработникам, приехавшим работать в село, 3,2 млрд рублей

24 декабря. FINMARKET.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам в 2017 году, сообщает пресс-служба правительства РФ. Подписанным распоряжением утверждается распределение межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС территориальным фондам ОМС в размере 3200 млн руб. Средства предоставляются на основе заявок субъектов Федерации. Это позволит дополнительно трудоустроить в сельские населённые пункты, рабочие посёлки и посёлки городского типа около 5 тыс. врачей, повысить доступность медицинской помощи жителям сельских населённых пунктов, рабочих посёлков и посёлков городского типа.

В соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ (статья 51) в 2017 году будут производиться единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей на одного специалиста) медицинским работникам в возрасте до 50 лет с высшим образованием, прибывшим в 2016 и 2017 годах или переехавшим из другого населённого пункта на работу в сельский населённый пункт, или рабочий посёлок, или посёлок городского типа и заключившим договор с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Федерации. Такие выплаты финансируются за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ОМС) из бюджета Федерального фонда ОМС (ФОМС), и средств субъектов Федерации в соотношении соответственно 60% и 40%".