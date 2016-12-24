"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для ADR "МТС" с "покупать" до "держать"

24 декабря. FINMARKET.RU - "ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (МТС) с "покупать" до "держать", сообщает пресс-служба инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без изменения и составляет $9 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $9,41 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,04 за штуку.