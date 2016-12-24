В.Путин и И.Алиев обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества

24 декабря. FINMARKET.RU - Президент РФ Владимир Путин позвонил в субботу президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и тепло поздравил его с 55-летием, сообщает пресс-служба Кремля. В свою очередь Ильхам Алиев выразил президенту России глубокие соболезнования в связи с подлым убийством посла России в Турции А.Г.Карлова. Лидеры обсудили некоторые актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества, обменялись мнениями по ряду проблем региональной и международной повестки дня.

Президенты выразили уверенность в том, что дружеские отношения между странами, основанные на стратегическом партнерстве и впредь будут развиваться, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Ранее глава российского государства направил президенту Азербайджана поздравительную телеграмму по случаю Дня рождения.