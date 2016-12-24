На территории бывшей воинской части в Башкирии произошел взрыв, есть пострадавшие

24 декабря. FINMARKET.RU - На территории бывшей воинской части в селе Урман Иглинского района Башкирии произошёл взрыв, сообщила пресс-служба МЧС по республике. "24 декабря в 10:00 мск поступило сообщение о том, что на территории бывшей воинской части, в результате незаконного проникновения неустановленных лиц, произошел взрыв. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.В ликвидации последствий происшествия задействованы шесть человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС: одна единица техники и два человека.

В пресс-службе СУ СКР по Башкирии агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что на место происшествия выехали следователи. Подробности случившегося в ведомстве пока не уточняют.