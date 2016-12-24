Б.Обама распространил "закон Магнитского" на все страны

24 декабря. FINMARKET.RU - В рамках подписанного президентом США Бараком Обамой законопроекта по оборонной политике и бюджету на 2017 год в силу вступит и "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского". Он предусматривает возможность введения американских санкций в отношении граждан любого иностранного государства за грубые нарушения прав человека и коррупцию. Закон может быть применен и в отношении официальных лиц.

Решение о введении ограничительных мер будет принимать президент. Среди возможных санкций - запрет на въезд в США и заморозка активов. При рассмотрении законопроекта в конгрессе обсуждалось предложение переименовать его в "Глобальный акт о правах человека", исключив из названия имя Сергея Магнитского, так как закон не имеет отношения непосредственно к России или к скончавшемуся в московском СИЗО юристу С.Магнитскому.