А.Улюкаев отказался от поста председателя набсовета ВТБ и покинул его состав

24 декабря. FINMARKET.RU - Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев самостоятельно отказался от поста председателя набсовета ВТБ - спустя неделю после назначения исполняющим обязанности Сергея Дубинина.

В сообщении ВТБ, распространенном в пятницу, говорится о "получении заявления Улюкаева Алексея Валентиновича от 22 декабря о добровольном сложении полномочий председателя наблюдательного совета банка ВТБ и выходе из состава наблюдательного совета".

А.Улюкаев 15 ноября был уволен с поста министра в связи с утратой доверия президента на фоне обвинений в вымогательстве взятки. Он находится под домашним арестом.

Как сообщали ранее источники "Интерфакса", набсовет ВТБ может возглавить министр финансов Антон Силуанов. Это, скорее всего, произойдет в конце апреля после годового собрания акционеров.