Д.Трамп согласился со словами В.Путина о поражении Х.Клинтон на выборах в Америке

24 декабря. FINMARKET.RU - Избранный президент США Дональд Трамп процитировал в своем твиттере слова Владимира Путина, сказанные во время традиционной пресс-конференции о поражении Хиллари Клинтон на выборах в Америке. "Владимир Путин сказал сегодня о Хиллари и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать достойно". Это так точно!" - написал он.

Трамп имел в виду ответ российского президента на вопрос об обвинениях в адрес России во вмешательстве в ход президентских выборов в США. "Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне, - заявил Путин. - Это, на мой взгляд, как бы это сказать, унижает их собственное достоинство. Нужно уметь проигрывать достойно".