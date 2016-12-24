В Белоруссии с 1 января 2017 года установливают единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз

24 декабря. FINMARKET.RU - В Белоруссии с 1 января 2017 года будут установлены новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз, сообщает пресс-служба МИД. В соответствии с новой редакцией Налогового кодекса с 1 января 2017 года установлены новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз. За выдачу индивидуальной визы, независимо от количества въездов, консульский сбор составит 60 евро, за выдачу групповой визы - 10 евро с человека.

В настоящее время размер консульского сбора зависит от того, рассматривается ходатайство об однократной, двукратной или многократной визе. При этом в отношении граждан и жителей с особым статусом Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, как и прежде, установлены иные ставки консульских сборов. В частности, граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов. Граждане Польши и стран Прибалтики, как и ранее, будут оплачивать консульские сборы по сниженным тарифам.

"Данное решение белорусской стороны является очередным шагом, направленным на облегчение для иностранных граждан возможности посетить Республику Беларусь, а также на развитие межличностных, деловых и культурных контактов, стимулирование въездного туризма", - подчеркнули в МИД.