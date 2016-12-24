Б. Обама подписал бюджет для Пентагона на 2017 год в $611 млрд с ограничениями военного сотрудничества с Россией

24 декабря. FINMARKET.RU - Президент США Барак Обама подписал законопроект по оборонной политике, включающий бюджет для Пентагона на 2017 год и предусматривающий ограничения военного сотрудничества с Россией, сообщают американские СМИ. Законом на 2017 год оборонному ведомству выделяется бюджет в размере $611 млрд. Из них $3,4 млрд будет направлено на "сдерживание России". Документ также законодательно ограничивает сотрудничество США с Россией в оборонной сфере. Средства, выделяемые на 2017 финансовый год министерству обороны, не могут быть направлены на какое-либо двустороннее сотрудничество между оборонными ведомствами США и Российской Федерации. Отмена этих ограничений увязывается с "прекращением оккупации Россией украинской территории" и с выполнением минских соглашений.

При этом ограничения на сотрудничество с Москвой не будут распространяться на действия в рамках соглашений по контролю над вооружениями и ядерному нераспространению и другим действующим договорам. Также ограничения не затрагивают сотрудничество по Афганистану. Кроме того, закон предусматривает создание специального центра по выявлению и борьбе с внешней пропагандой и дезинформацией - как со стороны иностранных правительств, так и со стороны "негосударственных структур". В начале февраля 2016 года президент США внес на рассмотрение Конгресса финальный проект бюджета на 2017 финансовый год. Общий объем запланированных расходов составляет $4,1 трлн, одной из крупнейших статей расходов является оборонная.

Глава Пентагона Эштон Картер, представляя проект бюджета в феврале, заявил, что США "усиливают свои позиции в Европе для поддержки союзников по НАТО перед лицом российской агрессии". "Деньги пойдут на многие вещи. Больше американских сил в Европе на ротационной основе, больше учений с нашими союзниками, больше военной техники на складах и улучшенной инфраструктуры", - пояснил министр обороны США.