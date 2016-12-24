Правительство РФ распределило между регионами 6,4 млрд рублей на выплату соцдоплат к пенсиям

24 декабря. FINMARKET.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии, сообщает пресс-служба правительства РФ. Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 6417 млн руб. Общая численность получателей доплат составит около 410 тыс. человек. Средний размер доплат - от 2 тыс. 142 до 8 тыс. 537 руб.

Согласно статье 121 Федерального закона "О государственной социальной помощи" региональные социальные доплаты к пенсии (далее - доплаты) выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Федерации, где этот пенсионер проживает.