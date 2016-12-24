Решение газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке - Дворкович

24 декабря. FINMARKET.RU - Решение газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке, заявил вица-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Дело находится в суде, поэтому все возможно",- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Подробностей судебного разбирательства он не уточнил. "Но я не знаю, продолжатся ли переговоры в этом году или уже после праздников - сейчас сложно сказать",- добавил он.

Как сообщалось, из-за разности в подходах к определению цены российского газа, между Россией и Белоруссией возник конфликт неплатежей. По данным "Газпрома", в период с января по сентябрь 2016 года белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн. В мае ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" обратилось в Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате (БелТПП) с исковыми заявлениями к газоснабжающим организациям Белоруссии из-за задолженности по оплате поставленного природного газа. В 3 квартале Россия сократила поставки нефти в Белоруссию до 3,5 млн тонн. Вице-премьер РФ А.Дворкович и глава Минэнерго Александр Новак объясняли, что снижение связано с конфликтом по неплатежам Белоруссии за российский газ. В 4 квартале поставки планировалось дополнительно урезать еще на 500 тыс. тонн, до 3 млн тонн. А.Дворкович в октябре также сообщал о договоренностях с Белоруссией о корректировке индикативного баланса поставок нефти и нефтепродуктов после урегулирования газового вопроса. Однако переговоры между странами до последнего времени продолжались.