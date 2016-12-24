Замглавы МИД России надеется, что при администрации Д.Трампа договор СНВ от 2010 года будет успешно выполняться

24 декабря. FINMARKET.RU - Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду, что и при новой администрации президента США Дональда Трампа российско-американский договор СНВ от 2010 года будет успешно выполняться. "Мы хорошо представляем себе, какие программы находятся в фазе реализации и в фазе проработки с американской стороны. Они, наверное, достаточно осведомлены о том, что у нас делается", - заявил С.Рябков в интервью "Интерфаксу".

"Главное, что Москва и Вашингтон привержены договору ДСНВ 2010 года, который успешно выполняется. Мы рассчитываем на это также и в период после прихода к власти новой администрации США", - подчеркнул замглавы МИД РФ, комментируя слова избранного президента США Д.Трампа о необходимости укрепления и расширения ядерного потенциала США. По его словам, "никакой новизны в том, что прозвучало из Вашингтона относительно намерений будущей администрации в сфере ядерных вооружений, нет". "Это сигнал, который мы фиксировали и раньше", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.