Правительство РФ распределило в 2017 году между регионами 31,6 млрд рублей на лекарства для отдельных категорий граждан

24 декабря. FINMARKET.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2017 году субвенций в объёме 31,609 млрд руб. из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания.