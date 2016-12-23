ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 декабря в размере 60,8528 руб.

23 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 60,8528 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,13 коп.

.

Президент РФ Владимир Путин считает пока нецелесообразным отказываться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). "Можно ли перейти к дифференцированному налогу на доходы физлиц? Можно. Может быть, это и будет когда-то сделано, но сейчас, считаю,... "Можно ли перейти к дифференцированному налогу на доходы физлиц? Можно. Может быть, это и будет когда-то сделано, но сейчас, считаю,... читать дальше

.

Россия не намерена разгонять гонку вооружений и тратить на это большие деньги, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если уж кто-то и разгоняет гонку вооружений, то не мы... Мы никогда не пойдем на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые... "Если уж кто-то и разгоняет гонку вооружений, то не мы... Мы никогда не пойдем на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые... читать дальше

.

В этом году рост валового внутреннего продукта Таджикистана составил 6,9% и превысил 54 млрд сомони (около $6,86 по текущему курсу), сообщил глава государства Эмомали Рахмон, выступая с ежегодным посланием на заседании парламента. Президент назвал уходящий год... Президент назвал уходящий год... читать дальше

.

В бюджете РФ на 2017 год заложены деньги на индексацию пенсий с 1 февраля на уровень инфляции текущего года и на индексацию других социальных выплат с 1 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин. "В следующем году у нас уже заложены все необходимые средства, чтобы с 1... "В следующем году у нас уже заложены все необходимые средства, чтобы с 1... читать дальше

.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что Банк России мог бы снизить ключевую ставку до уровня 8%, учитывая замедление инфляции. "Не подлежит сомнению, на мой взгляд, что ключевая ставка должна превышать уровень инфляции, вопрос - насколько. Текущее... "Не подлежит сомнению, на мой взгляд, что ключевая ставка должна превышать уровень инфляции, вопрос - насколько. Текущее... читать дальше

.

ПАО "Мегафон" не рассматривает консолидацию 100% Mail.ru Group после завершения сделки по покупки контроля в компании, заявил финансовый директор "Мегафона" Геворк Вермишян. "Нет, не рассматриваем", - сказал он в ходе телефонной конференции для журналистов, отвечая на... "Нет, не рассматриваем", - сказал он в ходе телефонной конференции для журналистов, отвечая на... читать дальше

.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подписании соглашения между РФ и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние... читать дальше

.

ВТБ готов рассматривать предложения о финансовой поддержке проблемных региональных предприятий, но при принятии решения будет руководствоваться принципом экономической обоснованности, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая в Совете Федерации в пятницу. "Не открою... "Не открою... читать дальше

.

Рост ВВП Великобритании в третьем квартале 2016 года составил 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и 2,2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Ранее сообщалось о повышении первого показателя... Ранее сообщалось о повышении первого показателя... читать дальше

.

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились вслед за рынком акций США, пишет MarketWatch. Гонконгский Hang Seng потерял по итогам торгов 0,3%, опустившись до минимального уровня с 14 июля текущего... Гонконгский Hang Seng потерял по итогам торгов 0,3%, опустившись до минимального уровня с 14 июля текущего... читать дальше

.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова не считает необходимым введение продажи по рецепту настоек и других медицинских препаратов, содержащих спирт. "Мы рассматриваем этот вопрос. Я знаю о тех заявлениях, которые делали некоторые члены правительства. Вопрос по... "Мы рассматриваем этот вопрос. Я знаю о тех заявлениях, которые делали некоторые члены правительства. Вопрос по... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин хотел бы выстроить с президентом США, а также будущими лидерами демократической партии конструктивные деловые отношения. "Сегодняшняя администрация (США) разделяет нацию. Призыв к выборщикам не голосовать за того или иного кандидата - в... "Сегодняшняя администрация (США) разделяет нацию. Призыв к выборщикам не голосовать за того или иного кандидата - в... читать дальше

.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции столицы инициировал проведение контрольно-проверочных рейдов в отношении объектов розничной торговли алкоголем. В результате рейда за несколько дней выявлены 22 торговые точки, где помимо несоблюдения... В результате рейда за несколько дней выявлены 22 торговые точки, где помимо несоблюдения... читать дальше

.

Индекс ММВБ корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс ММВБ повысился на 6,58 пункта (0,303%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2181,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2188,99 (+0,66%) пункта, минимальное -... читать дальше

.

Рост промышленного производства в РФ в 2016 году ожидается на уровне 0,7-0,9%, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции. "В целом по году ожидается рост промышленного производства до единицы - на уровне 0,7-0,9%", - сказал он. "В целом по году ожидается рост промышленного производства до единицы - на уровне 0,7-0,9%", - сказал он. Росстат ранее... Росстат ранее... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему было достаточно оперативных материалов по делу Алексея Улюкаева для отстранения его от должности министра экономического развития. "Я считаю, что тех материалов, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для... "Я считаю, что тех материалов, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для... читать дальше

.