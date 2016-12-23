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Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 23 декабря составил 60,8528 руб.
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23 декабря 2016 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 23 декабря составил 60,8528 руб.
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23 декабря. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 365 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,8528 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 113 пунктов. Минимальная цена 60,775 руб., максимальная - 61,0025 руб. Было заключено 4344 сделки. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 31580 млн руб., что на 275% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,9 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.23 декабря 2016 года 11:45
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