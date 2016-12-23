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Совет министров Белоруссии утвердил своим постановлением национальный план действий по развитию "зеленой" экономики до 2020 года, сообщила пресс-служба правительства. "Стратегической целью реализации национального плана является повышение качества жизни населения на... "Стратегической целью реализации национального плана является повышение качества жизни населения на... читать дальше

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"Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) по итогам маркетинга установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01, размещаемых в рамках программы, объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-8-го купонов... Ставка 2-8-го купонов... читать дальше

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"Роснефть" в своем бизнес-плане на 2017-2021 гг. предполагает, что большинство проектов по развитию "Башнефти" будут сохранены, также "Роснефть" планирует увеличить инвестиции в "Башнефть", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роснефти", которая с октября контролирует... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 365 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,8528 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 1,13 коп. - до 60,8528 руб.... читать дальше

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Сегодня Росалкогольрегулирование вместе с силовыми структурами проводит масштабную проверку по выявлению незаконного производства и оборота алкоголя в Санкт-Петербурге. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росалкогольрегулирования, проверки идут по адресам, где... Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росалкогольрегулирования, проверки идут по адресам, где... читать дальше

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ВТБ 23 декабря проведет размещение биржевых однодневных облигаций серии КС-1-69 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9162% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 10,2% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 10,2% годовых. Доход на одну бумагу... Доход на одну бумагу... читать дальше

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Резкая девальвация рубля привела к удешевлению медицинских услуг в России, чем все охотнее пользуются иностранцы. Российская ассоциация медицинского туризма (АОММТ) насчитала за 11 месяцев 2016 года более 19 тыс. иностранных пациентов, до конца года, возможно, эта цифра составит... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение отозвать рейтинги всех рейтингуемых эмитентов Российской Федерации по национальной шкале, говорится в сообщении Fitch. "Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли... "Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли... читать дальше

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Экономика Франции в третьем квартале 2016 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные французского национального статистического института Insee. Динамика показателя совпала как с предварительными данными, так и с... Динамика показателя совпала как с предварительными данными, так и с... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 22 декабря направила предостережение в адрес президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, сообщила служба. "В частности,... "В частности,... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 16 декабря составил 8 трлн 810,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 9 декабря денежная база в России равнялась 8 трлн 641,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 169,5 млрд рублей, или... На 9 декабря денежная база в России равнялась 8 трлн 641,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 169,5 млрд рублей, или... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7643 руб. Минимальный курс юаня составил 8,7532 руб., максимальный - 8,84... Минимальный курс юаня составил 8,7532 руб., максимальный - 8,84... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Мегафон" вынес на рассмотрение акционеров вопрос о покупке 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group, говорится в сообщении компании. Сумма сделки составит $740 млн: $640 млн подлежат выплате в момент закрытия... Сумма сделки составит $740 млн: $640 млн подлежат выплате в момент закрытия... читать дальше

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Доходы почтового сектора Китая в 2020 году превысят отметку в 1 трлн юаней ($144 млрд ), прогнозирует Государственное почтовое управление КНР. Как сообщает агентство "Синьхуа", с 2016 по 2020 годы будет создан по меньшей мере 1 млн рабочих мест в этом... Как сообщает агентство "Синьхуа", с 2016 по 2020 годы будет создан по меньшей мере 1 млн рабочих мест в этом...

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,8774... читать дальше

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