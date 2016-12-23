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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
К концу 2017 года инфляция снизится до 4,3-4,4%
Инфляция в РФ в 2016 году составит 5,5-5,6%, к концу 2017 году снизится до 4,3-4,4%, что будет выше таргета ЦБ в 4%, озвучил ожидания Минэкономразвития замглавы ведомства Алексей Ведев. ВВП РФ в 2016 году снизится на 0,6%, в 2017 году вырастет на 1,1%
 
Цены на жилье будут снижаться до 2019 года
Спрос на жилье в России в 2016-м году продолжил падение, потянув за собой вниз и цены. В среднем стоимость недвижимости снизилась на 15% в зависимости от вида и класса объекта. И это еще не предел, уверены эксперты агентства "ИНКОМ-Недвижимость"...
 
Минприроды решило простимулировать рост леса
Минприроды направило в Белый дом поправки к Лесному кодексу и федеральному закону о переводе земель лесного фонда в другие категории. "Документ призван решить, в частности, проблему восстановления лесов, вырубленных под объекты инфраструктуры,—...
 
Где и как изменятся размеры отчислений на капремонт в 2017 году
В ряде регионов в новом году вырастут взносы на капремонт. Местные власти объясняют это решение ростом цен на стройматериалы и общей инфляцией, пишет "Российская газета". А также упирают на то, что даже после повышения тарифы не будут такими...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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23 декабря 2016 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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23 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Декабрь 2016
10:45 Данные о потребительских расходах во Франции Ноябрь 2016
10:45 Изменение ВВП Франции III квартал 2016
12:30 Изменение ВВП Великобритании III квартал 2016
16:30 Месячное изменение ВВП Канады Октябрь 2016
18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Декабрь 2016
18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Ноябрь 2016

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
23 декабря 2016 года 12:01
В Белоруссии утвержден национальный план действий по развитию "зеленой" экономики до 2020 года
Совет министров Белоруссии утвердил своим постановлением национальный план действий по развитию "зеленой" экономики до 2020 года, сообщила пресс-служба правительства.

"Стратегической целью реализации национального плана является повышение качества жизни населения на...    читать дальше
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23 декабря 2016 года 11:58
Ставка 1-го купона облигаций ЧТПЗ на 5 млрд руб. установлена в размере 10,75%, спрос превысил 15 млрд руб.
"Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) по итогам маркетинга установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01, размещаемых в рамках программы, объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-8-го купонов...    читать дальше
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23 декабря 2016 года 11:53
"Роснефть" планирует увеличить инвестиции "Башнефти"
"Роснефть" в своем бизнес-плане на 2017-2021 гг. предполагает, что большинство проектов по развитию "Башнефти" будут сохранены, также "Роснефть" планирует увеличить инвестиции в "Башнефть", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роснефти", которая с октября контролирует...    читать дальше
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23 декабря 2016 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 23 декабря составил 60,8528 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 365 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,8528 руб. По...    читать дальше
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23 декабря 2016 года 11:45
Доллар подешевел на копейку
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 1,13 коп. - до 60,8528 руб....    читать дальше
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23 декабря 2016 года 11:36
В Петербурге идет масштабная проверка по выявлению нелегального алкоголя
Сегодня Росалкогольрегулирование вместе с силовыми структурами проводит масштабную проверку по выявлению незаконного производства и оборота алкоголя в Санкт-Петербурге.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росалкогольрегулирования, проверки идут по адресам, где...    читать дальше
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23 декабря 2016 года 11:35
ВТБ разместит 23 декабря однодневные бонды КС-1-69 на 50 млрд руб. по цене 99,9162% от номинала
ВТБ 23 декабря проведет размещение биржевых однодневных облигаций серии КС-1-69 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9162% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 10,2% годовых.

Доход на одну бумагу...    читать дальше
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23 декабря 2016 года 11:27
Темп роста потока медицинских туристов в РФ может превысить 70%
Резкая девальвация рубля привела к удешевлению медицинских услуг в России, чем все охотнее пользуются иностранцы. Российская ассоциация медицинского туризма (АОММТ) насчитала за 11 месяцев 2016 года более 19 тыс. иностранных пациентов, до конца года, возможно, эта цифра составит...    читать дальше
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23 декабря 2016 года 11:22
Fitch отзывает в России все рейтинги по национальной шкале
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение отозвать рейтинги всех рейтингуемых эмитентов Российской Федерации по национальной шкале, говорится в сообщении Fitch.

"Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли...    читать дальше
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23 декабря 2016 года 11:16
ВВП Франции вырос в 3-м квартале на 0,2% - окончательные данные
Экономика Франции в третьем квартале 2016 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные французского национального статистического института Insee.

Динамика показателя совпала как с предварительными данными, так и с...    читать дальше
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23 декабря 2016 года 11:10
ФАС предупредила главу "ЛУКОЙЛа" от высказываний по ценам на топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 22 декабря направила предостережение в адрес президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, сообщила служба.

"В частности,...    читать дальше
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23 декабря 2016 года 11:02
Денежная база с 9 по 16 декабря выросла на 169,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 16 декабря составил 8 трлн 810,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 9 декабря денежная база в России равнялась 8 трлн 641,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 169,5 млрд рублей, или...    читать дальше
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23 декабря 2016 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7643 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7643 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,7532 руб., максимальный - 8,84...    читать дальше
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23 декабря 2016 года 10:55
"Мегафон" планирует купить у USM 63,8% голосов в Mail.ru
Совет директоров ПАО "Мегафон" вынес на рассмотрение акционеров вопрос о покупке 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group, говорится в сообщении компании.

Сумма сделки составит $740 млн: $640 млн подлежат выплате в момент закрытия...    читать дальше
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23 декабря 2016 года 10:46
В 2020 году доходы почтового сектор КНР превысят 1 трлн юаней
Доходы почтового сектора Китая в 2020 году превысят отметку в 1 трлн юаней ($144 млрд ), прогнозирует Государственное почтовое управление КНР.

Как сообщает агентство "Синьхуа", с 2016 по 2020 годы будет создан по меньшей мере 1 млн рабочих мест в этом...
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23 декабря 2016 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 60,8774 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,8774...    читать дальше
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