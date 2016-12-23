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23 декабря 2016 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,8641 руб.
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23 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 60,8641 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,51 коп.
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23 декабря 2016 года 12:01
Совет министров Белоруссии утвердил своим постановлением национальный план действий по развитию "зеленой" экономики до 2020 года, сообщила пресс-служба правительства. "Стратегической целью реализации национального плана является повышение качества жизни населения на... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:58
Ставка 1-го купона облигаций ЧТПЗ на 5 млрд руб. установлена в размере 10,75%, спрос превысил 15 млрд руб.
"Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) по итогам маркетинга установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01, размещаемых в рамках программы, объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-8-го купонов... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:53
"Роснефть" в своем бизнес-плане на 2017-2021 гг. предполагает, что большинство проектов по развитию "Башнефти" будут сохранены, также "Роснефть" планирует увеличить инвестиции в "Башнефть", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роснефти", которая с октября контролирует... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 23 декабря составил 60,8528 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 365 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,8528 руб. По... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 1,13 коп. - до 60,8528 руб.... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:36
Сегодня Росалкогольрегулирование вместе с силовыми структурами проводит масштабную проверку по выявлению незаконного производства и оборота алкоголя в Санкт-Петербурге. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росалкогольрегулирования, проверки идут по адресам, где... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:35
ВТБ 23 декабря проведет размещение биржевых однодневных облигаций серии КС-1-69 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9162% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 10,2% годовых. Доход на одну бумагу... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:27
Резкая девальвация рубля привела к удешевлению медицинских услуг в России, чем все охотнее пользуются иностранцы. Российская ассоциация медицинского туризма (АОММТ) насчитала за 11 месяцев 2016 года более 19 тыс. иностранных пациентов, до конца года, возможно, эта цифра составит... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:22
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение отозвать рейтинги всех рейтингуемых эмитентов Российской Федерации по национальной шкале, говорится в сообщении Fitch. "Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:16
Экономика Франции в третьем квартале 2016 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные французского национального статистического института Insee. Динамика показателя совпала как с предварительными данными, так и с... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:10
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 22 декабря направила предостережение в адрес президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, сообщила служба. "В частности,... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:02
Объем денежной базы в узком определении в России на 16 декабря составил 8 трлн 810,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 9 декабря денежная база в России равнялась 8 трлн 641,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 169,5 млрд рублей, или... читать дальше
.23 декабря 2016 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7643 руб. Минимальный курс юаня составил 8,7532 руб., максимальный - 8,84... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:55
Совет директоров ПАО "Мегафон" вынес на рассмотрение акционеров вопрос о покупке 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group, говорится в сообщении компании. Сумма сделки составит $740 млн: $640 млн подлежат выплате в момент закрытия... читать дальше
.23 декабря 2016 года 10:46
Доходы почтового сектора Китая в 2020 году превысят отметку в 1 трлн юаней ($144 млрд ), прогнозирует Государственное почтовое управление КНР. Как сообщает агентство "Синьхуа", с 2016 по 2020 годы будет создан по меньшей мере 1 млн рабочих мест в этом...
.23 декабря 2016 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,8774... читать дальше
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