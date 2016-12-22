Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,5637 руб.

22 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 97 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5637 руб.

Минимальный курс евро составил 63,4 руб., максимальный - 63,7825 руб. Было заключено 4288 сделок. Объем торгов составил 20113,52 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,57 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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