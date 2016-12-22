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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 декабря
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22 декабря 2016 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 декабря

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22 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 23 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2212,29 (-16,47) руб./грамм; на серебро - 31,37 (+0,33) руб./грамм; на платину - 1780,71 (-15,03) руб./грамм; на палладий - 1277,81 (-24,79) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
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сфинанс банк установил ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 10,1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

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22 декабря 2016 года 20:09
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Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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22 декабря 2016 года 19:54
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Срок обращения бумаг - 1 год, купоны -...
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22 декабря 2016 года 19:45
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Предъявлять бумаги к оферте можно с 10 по 16 января.

Компания разместила облигации серии...    читать дальше
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22 декабря 2016 года 19:44
Башнефть выкупила по оферте весь выпуск бондов БО-02 номинальным объемом 10 млрд рублей
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Как сообщалось, компания в начале декабря приняла решение приобрести бонды серии БО-02 по оферте по соглашению с их...    читать дальше
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22 декабря 2016 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 декабря снизилась на 1,59% и составила 21224,133 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 21224,133 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 343,150 млрд руб., или на...
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22 декабря 2016 года 19:18
Башнефть разместила бонды на сумму 25 млрд руб.
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"Башнефть" 20 декабря провела сбор заявок на 10-летние биржевые облигации серии БО-10 объемом 5 млрд рублей и 8-летние...    читать дальше
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22 декабря 2016 года 19:15
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Минимальный курс евро составил 63,4225 руб.,...    читать дальше
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22 декабря 2016 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7682 руб.
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Минимальный курс юаня составил 8,751 руб., максимальный - 8,7946...    читать дальше
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22 декабря 2016 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 60,8863 руб.
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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22 декабря 2016 года 18:59
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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне вместе с мировыми площадками, выпускающими пар после ралли, а также на фоне волатильности нефтяного рынка.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика, в минусе торговалась Европа. Фондовые индексы США начали сессию...    читать дальше
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22 декабря 2016 года 18:42
Расходы американцев в ноябре выросли на 0,2%, доходы не изменились
Рост расходов населения США в ноябре замедлился до 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано повышение показателя на 0,4%, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Тем временем доходы американцев не изменились после роста на 0,5%...    читать дальше
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22 декабря 2016 года 18:29
Кондитерские предприятия РФ за 10 месяцев увеличили экспорт на 4,2%
За январь-октябрь 2016 года экспорт кондитерских предприятий РФ вырос на 4,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 321,9 тыс. тонн сладостей, сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

В стоимостном выражении поставки увеличились...    читать дальше
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22 декабря 2016 года 18:17
Фондовые индексы США незначительно снижаются в начале торгов
Фондовые индексы США слабо снижаются в отсутствие новых катализаторов роста, сообщает MarketWatch.

Колебания рынка на этой неделе являются довольно слабыми, с учетом приближающегося Рождества.

Индекс Dow Jones Industrial Average пока так и не смог подняться до...    читать дальше
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22 декабря 2016 года 17:58
Ирак полностью привержен выполнению соглашения, достигнутого странами ОПЕК, - министр
Ирак полностью привержен выполнению соглашения, достигнутого странами ОПЕК 30 ноября, заявил министр нефти страны Джаббар аль-Лаиби в ходе встречи с представителями Организации арабских государств-экспортеров нефти (OAPEC) в Каире.

По его словам, большинство...    читать дальше
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22 декабря 2016 года 17:52
"Краус-М" завершил размещение бондов на 1 млрд рублей
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Ставка 1-20-го купонов установлена в размере 10% годовых.

Бумаги размещены по открытой подписке на 10 лет в рамках программы биржевых...    читать дальше
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