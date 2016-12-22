Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 декабря

22 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 23 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2212,29 (-16,47) руб./грамм; на серебро - 31,37 (+0,33) руб./грамм; на платину - 1780,71 (-15,03) руб./грамм; на палладий - 1277,81 (-24,79) руб./грамм.

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сфинанс банк установил ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 10,1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Облигации серии БО-09 объемом 4 млрд рублей были размещены в июне 2015 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 12%... Облигации серии БО-09 объемом 4 млрд рублей были размещены в июне 2015 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 12%... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 37,69 пункта (1,704%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2174,64 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Алмазэргиэнбанк (г.Якутск) планирует 28 декабря разместить биржевые облигации серии 001-БО объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении банка. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 12% годовых. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 12% годовых. Срок обращения бумаг - 1 год, купоны -... Срок обращения бумаг - 1 год, купоны -...

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Ритейлер "О`Кей" принял решение 18 января приобрести биржевые облигации серии БО-04 объемом до 627,927 млн рублей по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Предъявлять бумаги к оферте можно с 10 по 16 января. Предъявлять бумаги к оферте можно с 10 по 16 января. Компания разместила облигации серии... Компания разместила облигации серии... читать дальше

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"Башнефть" 22 декабря выкупила по оферте весь выпуск биржевых облигаций серии БО-02 номинальным объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, компания в начале декабря приняла решение приобрести бонды серии БО-02 по оферте по соглашению с их... Как сообщалось, компания в начале декабря приняла решение приобрести бонды серии БО-02 по оферте по соглашению с их... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 21224,133 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 343,150 млрд руб., или на...

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"Башнефть" завершила размещение биржевых облигаций серий 001P-01R, 001P-02R и БО-10 общим объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. "Башнефть" 20 декабря провела сбор заявок на 10-летние биржевые облигации серии БО-10 объемом 5 млрд рублей и 8-летние... "Башнефть" 20 декабря провела сбор заявок на 10-летние биржевые облигации серии БО-10 объемом 5 млрд рублей и 8-летние... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 326 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6393 руб. Минимальный курс евро составил 63,4225 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,4225 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7682 руб. Минимальный курс юаня составил 8,751 руб., максимальный - 8,7946... Минимальный курс юаня составил 8,751 руб., максимальный - 8,7946... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1791 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8863 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне вместе с мировыми площадками, выпускающими пар после ралли, а также на фоне волатильности нефтяного рынка. В Азии в четверг преобладала негативная динамика, в минусе торговалась Европа. Фондовые индексы США начали сессию... В Азии в четверг преобладала негативная динамика, в минусе торговалась Европа. Фондовые индексы США начали сессию... читать дальше

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Рост расходов населения США в ноябре замедлился до 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано повышение показателя на 0,4%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Тем временем доходы американцев не изменились после роста на 0,5%... Тем временем доходы американцев не изменились после роста на 0,5%... читать дальше

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За январь-октябрь 2016 года экспорт кондитерских предприятий РФ вырос на 4,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 321,9 тыс. тонн сладостей, сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР). В стоимостном выражении поставки увеличились... В стоимостном выражении поставки увеличились... читать дальше

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Фондовые индексы США слабо снижаются в отсутствие новых катализаторов роста, сообщает MarketWatch. Колебания рынка на этой неделе являются довольно слабыми, с учетом приближающегося Рождества. Колебания рынка на этой неделе являются довольно слабыми, с учетом приближающегося Рождества. Индекс Dow Jones Industrial Average пока так и не смог подняться до... Индекс Dow Jones Industrial Average пока так и не смог подняться до... читать дальше

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Ирак полностью привержен выполнению соглашения, достигнутого странами ОПЕК 30 ноября, заявил министр нефти страны Джаббар аль-Лаиби в ходе встречи с представителями Организации арабских государств-экспортеров нефти (OAPEC) в Каире. По его словам, большинство... По его словам, большинство... читать дальше

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ЗАО "Краус-М" завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-20-го купонов установлена в размере 10% годовых. Ставка 1-20-го купонов установлена в размере 10% годовых. Бумаги размещены по открытой подписке на 10 лет в рамках программы биржевых... Бумаги размещены по открытой подписке на 10 лет в рамках программы биржевых... читать дальше

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