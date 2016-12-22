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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 23 декабря в размере 63,5604 руб.
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22 декабря 2016 года 13:00
ЦБ РФ установил курс евро с 23 декабря в размере 63,5604 руб.
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22 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 63,5604 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,82 коп. Это автоматическое сообщение.
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22 декабря 2016 года 16:21
Автомобилестроительные концерны США планируют сократить выпуск машин в 1-м квартале 2017 года в ответ на слабеющий спрос в розничном сегменте и изменения потребительского спроса, пишет The Wall Street Journal. Все три крупнейших компании - General Motors, Fiat Chrysler... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:15
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 32,75 пункта (1,48%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2179,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2203,8 (-0,39%) пункта, минимальное -... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:12
Правительство РФ одобрило проект соглашения с советом министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ, предусматривающий выплату $125,2 млн. Соответствующее распоряжение подписал... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:05
Международные резервы России на 16 декабря составили $379 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 9 декабря международные резервы равнялись $387 млрд. Таким образом, за неделю они снизились на $8 млрд, или на 2,1%. Как говорится в сообщении ЦБР, резервы... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:04
"Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) в ходе book building установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01, размещаемых в рамках программы, объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в... читать дальше
.22 декабря 2016 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 60,37/61,61 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,37/61,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал...
.22 декабря 2016 года 15:56
Китай увеличил импорт нефти в ноябре на фоне высокого спроса на сырье со стороны местных нефтеперерабатывающих предприятий, а также активных действий властей страны по наращиванию стратегических резервов нефти. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:47
Вице-премьер РФ Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок, считает, что акцизы на алкогольную продукцию снижать не следует. Вместо этого, по его мнению, нужно ввести акцизы на т.н. спиртосодержащую продукцию двойного назначения. "Я пока не вижу необходимости... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:46
Совкомбанк в рамках оферты приобрел 156,939 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск состоит из 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 7,85% выпуска на 156,939 млн... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:39
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-". Прогноз по рейтингам - "стабильный", говорится в пресс-релизе Fitch. "Рейтинги отражают сильный... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:34
"Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) в ходе book building установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01, размещаемых в рамках программы, объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:30
В пятницу, 23 декабря, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50722,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:30
В пятницу, 23 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 6938,69 млн руб.
В пятницу, 23 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 6938,69 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:30
Ежегодные суммарные инвестиции компаний топливно-энергетического комплекса РФ оцениваются на уровне 3,5 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по Энергостратегии РФ до 2035 года. "Мы заинтересованы в том, чтобы эти деньги работали на... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:23
Китайский интернет-ритейлер Alibaba снова включен властями США в список "пиратских рынков" из-за массовых продаж нелицензированной продукции, сообщает BBC. Четыре года назад компания была исключена из списка, однако сейчас власти США заявляют, что через принадлежащую... читать дальше
.22 декабря 2016 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 97 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5637 руб. Минимальный курс евро составил 63,4 руб., максимальный -... читать дальше
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