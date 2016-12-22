Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7804 руб.

22 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7804 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,7619 руб., максимальный - 8,795 руб. Было заключено 40 сделок. Объем торгов составил 95,79 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,7638 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.