Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8048 руб.

21 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8048 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,787 руб., максимальный - 8,8281 руб. Было заключено 223 сделки. Объем торгов составил 786,28 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,823 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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