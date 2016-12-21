Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,0666 руб.

21 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6300 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0666 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,94 руб., максимальный - 61,25 руб. Было заключено 12640 сделок. Объем торгов составил 63934,62 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,9825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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