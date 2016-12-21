ЦБ РФ установил курс евро с 22 декабря в размере 63,6086 руб.

21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 63,6086 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,20 коп.

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Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 32,75 пункта (1,48%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2179,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2203,8 (-0,39%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Правительство РФ одобрило проект соглашения с советом министров Боснии и Герцеговины об урегулировании обязательств по расчетам, связанным с товарооборотом между бывшим СССР и бывшей СФРЮ, предусматривающий выплату $125,2 млн. Соответствующее распоряжение подписал... Соответствующее распоряжение подписал... читать дальше

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Международные резервы России на 16 декабря составили $379 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 9 декабря международные резервы равнялись $387 млрд. Таким образом, за неделю они снизились на $8 млрд, или на 2,1%. По состоянию на 9 декабря международные резервы равнялись $387 млрд. Таким образом, за неделю они снизились на $8 млрд, или на 2,1%. Как говорится в сообщении ЦБР, резервы... Как говорится в сообщении ЦБР, резервы... читать дальше

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"Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) в ходе book building установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01, размещаемых в рамках программы, объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,37/61,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал...

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Китай увеличил импорт нефти в ноябре на фоне высокого спроса на сырье со стороны местных нефтеперерабатывающих предприятий, а также активных действий властей страны по наращиванию стратегических резервов нефти. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем... Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок, считает, что акцизы на алкогольную продукцию снижать не следует. Вместо этого, по его мнению, нужно ввести акцизы на т.н. спиртосодержащую продукцию двойного назначения. "Я пока не вижу необходимости... "Я пока не вижу необходимости... читать дальше

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Совкомбанк в рамках оферты приобрел 156,939 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск состоит из 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 7,85% выпуска на 156,939 млн... Выпуск состоит из 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 7,85% выпуска на 156,939 млн... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-". Прогноз по рейтингам - "стабильный", говорится в пресс-релизе Fitch. Прогноз по рейтингам - "стабильный", говорится в пресс-релизе Fitch. "Рейтинги отражают сильный... "Рейтинги отражают сильный... читать дальше

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"Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) в ходе book building установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01, размещаемых в рамках программы, объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских... читать дальше

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Ежегодные суммарные инвестиции компаний топливно-энергетического комплекса РФ оцениваются на уровне 3,5 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по Энергостратегии РФ до 2035 года. "Мы заинтересованы в том, чтобы эти деньги работали на... "Мы заинтересованы в том, чтобы эти деньги работали на... читать дальше

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В пятницу, 23 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 6938,69 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В пятницу, 23 декабря, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50722,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Китайский интернет-ритейлер Alibaba снова включен властями США в список "пиратских рынков" из-за массовых продаж нелицензированной продукции, сообщает BBC. Четыре года назад компания была исключена из списка, однако сейчас власти США заявляют, что через принадлежащую... Четыре года назад компания была исключена из списка, однако сейчас власти США заявляют, что через принадлежащую... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 97 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5637 руб. Минимальный курс евро составил 63,4 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 63,4 руб., максимальный -... читать дальше

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По итогам торгов в четверг почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали вслед за рынком акций США, исключением стали биржи Сиднея, Шанхая и Веллингтона, пишет The Wall Street Journal. Американский индекс Dow Jones Industrial Average накануне так и не... Американский индекс Dow Jones Industrial Average накануне так и не... читать дальше

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