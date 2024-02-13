Налоговые органы усилили контроль за трудоустройством самозанятых

13 февраля. FINMARKET.RU - С конца 2023 г. налоговики усилили контроль за трудоустройством штатных работников под видом самозанятых для снижения налогов. Инспекции стали в несколько раз чаще направлять работодателям уведомления с требованием разъяснить характер сотрудничества с гражданами - пользователями режима налога на профессиональный доход (НПД). "Ведомости" ознакомились с запросами, тенденцию подтвердили юристы и налоговые консультанты.

Налоговики рассылают в компании в целом стандартные уведомления. Кроме статистических данных, например, о численности самозанятых ФНС интересуется, каким образом организация выходит на работников, предлагающих такие услуги.

Например, 6 февраля московская налоговая инспекция на основе результатов камеральных проверок направила компании, оказывающей образовательные услуги, два требования о предоставлении документов и пояснений. Оба документа (есть у "Ведомостей") касались характера взаимодействия с самозанятыми.

ФНС с момента введения режима НПД ведет постоянную работу по выявлению нарушений в части подмены трудовых отношений, сообщил изданию представитель службы. Для их профилактики служба применяет специальную скоринговую систему, которая анализирует более 20 параметров работы компании. При выявлении нарушений организациям отправляют письма с уведомлением - многие работодатели уже на этом этапе признают вину и добровольно уточняют свои налоговые обязательства, добавили в ФНС. Если компания не идет навстречу, инспекция запрашивает пояснения, проводит анализ документов и осуществляет камеральные и выездные проверки. По данным ФНС, в последние годы число недобросовестных работодателей снижалось - доля организаций, которые попали в группу риска с 2020 по 2023 г., упала с 3,6 до 0,7%.