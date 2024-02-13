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13 февраля 2024 года 08:31
Банки стали чаще отклонять заявки на кредиты
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Григорий Сысоев\ТАСС
13 февраля. FINMARKET.RU - Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче потребительских кредитов. По данным на ноябрь и декабрь, такие организации отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные займы (56%). Это следует из статистики финансового маркетплейса "Сравни", которая подсчитывается с временным лагом, пишут "Известия". До этого, в первой половине 2023 года, банки смягчали условия выдачи ссуд. В августе они одобряли каждый второй запрос на потребкредит, однако затем резко увеличили число отказов. Это связано с тем, что в 4-м квартале 2023-го вступили в силу новые ограничения ЦБ по выдаче ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой. Свою роль играют и высокие ставки. Регулятор вводит превентивные меры, чтобы не допустить надувания пузыря и массового невозврата займов. Но из-за этого клиенты уже перетекают в МФО, где ставки выше, рассказали участники рынка.
Опубликовано Финмаркет
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