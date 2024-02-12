Что популярнее: QR-код или банковская карта

12 февраля. FINMARKET.RU - На сегодняшний деньбанковской картой по-прежнему остается более распространенным и привычным способомтоваров и услуг у россиян, пишет "Российская газета" . По оценкам разных ритейлеров, опрошенных Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), в среднем оплата по QR-коду, через Систему быстрых платежей (СБП), составляет порядка 10% всех платежей, максимальная доля - 20%. Как отмечают омниканальные компании (те, у кого два канала продаж"), активнее по СБП оплачивают покупки в онлайн, в физической рознице эта доля значительно меньше.

"Мы считаем, что это очень перспективное направление финтеха. Компании, входящие в ассоциацию, фактически первыми на рынке стали внедрять данный способ оплаты. Причем в первый год активного внедрения (2021 год) оплата по QR-коду в онлайн-канале показывала взрывной рост, объем таких платежей увеличивался в среднем месяц к месяцу на 40%-50%", - сказал в беседе с "РГ" президент АКИТ Артем Соколов.

Доля оплат по QR-коду увеличивается и сейчас, но уже не так стремительно.

Директор направления развития банковских карт Банки.ру Антон Сергунов напоминает, что на момент ухода международных платежных систем и ApplePay из страны доля бесконтактных платежей (картой и устройствами) превышала 70%, а телефонами платили чуть ли ни в половине случаев. И таких результатов российский рынок добился всего лишь за пару лет. После того, как платить телефоном (особенно айфонами) стало невозможно, банки, регулятор и платежная система МИР с СБП стали искать альтернативы - QR-платежи виделись как наиболее универсальный способ бесконтактных платежей. В конце 2020 года ЦБ обязал все системно значимые банки с 1 октября 2021 года обеспечить возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), без карт и терминалов.

Как отмечает Соколов, клиенты гораздо охотнее оплачивают покупки QR-кодом на небольшие суммы в повседневных точках, но отдают предпочтение оплате картой крупных покупок. "Дело тут не только в том, что клиенты все еще скептически относятся к этому виду платежа, но и потому, что при оплате QR-кодом банк, выдавший карту, может не начислить кэшбэк", - объяснил Сергунов.

Комиссия по операциям с QR-кодом составляет порядка 0,4-0,7%, тогда как комиссия по карточной трансакции составляет 2-3%, оплачивать кэшбек, в первую очередь банку, становится просто экономически невыгодно. При этом сама торговая точка может клиенту этот кэшбек как раз начислить или предоставить скидку, так как для ритейлера оплата через СБП в два-три раза дешевле с точки зрения комиссий.