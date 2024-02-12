Банкиры борются за плавающие ставки

12 февраля. FINMARKET.RU - Банки пытаются повлиять на законопроект, ограничивающий применение плавающих процентных ставок в потребкредитовании. Как стало известно "Коммерсанту" , Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в Госдуму с предложениями банковского сообщества о внесении поправок в законопроект, регулирующий применение плавающих ставок в потребительском кредитовании, который планируется рассмотреть в феврале.

Согласно пояснительной записке к документу, в целях защиты интересов заемщиков-физлиц предусмотрен запрет применения переменной ставки для ряда типов кредитов, в том числе ипотеки. Запрет планируется установить на кредиты сроком до 1 года и более 20 лет, правительство по согласованию с ЦБ сможет устанавливать минимальную и максимальную сумму для кредитов с плавающей ставкой. Законопроект предлагает ограничить рост ставки по кредиту на треть и не более чем на 4 процентных пункта. Также банки обязаны оповещать заемщиков за 15 дней до изменения размера платежа.

В письме НСФР говорится, что введение ограничений на рост процентов по кредитам с плавающей процентной ставкой может привести к убыткам банков.

В НСФР отмечают, что оповестить заемщика о смене графика платежей за 15 дней до начала действия измененного значения переменной процентной ставки в ряде случае объективно невозможно. Организация предлагает вместо 15 дней до изменения установить срок оповещения на 5 дней после начала применения измененной переменной ставки.