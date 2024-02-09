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09 февраля 2024 года 09:53
Растет число разбирательств вокруг интеллектуальной собственности
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Юрий Машков\ТАСС
9 февраля. FINMARKET.RU - В 2023 году число судебных споров из-за нарушения интеллектуальных прав в РФ увеличилось на 21%, до 52 тыс. исков. В 2021 году было всего 34 тыс. подобных судебных разбирательств, таким образом, за два года рост составил 55%. Об этом свидетельствуют данными Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) и ЭБР, по которым число зарегистрированных судебных споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности, пишет "Коммерсант". Юристы связывают тренд с развитием маркетплейсов и электронной коммерции: чаще всего судятся продавцы и производители товаров. Кроме того, отмечают эксперты, сказывается общее возобновление деловой активности в стране после спада в 2022 году. Более 80% разбирательств касались споров по защите исключительных прав. Их число выросло на 21%, до 44 тыс. Количество споров по защите авторских и смежных прав увеличилось на 67%, патентных — на 29%, исключительных прав на товарные знаки — на 5%. По делам, связанным с защитой исключительных прав на фирменные наименования, судиться стали, наоборот, реже: падение достигло 47%.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, интеллектуальная собственность, разбирательства
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