Действия управляющих компаний могут привести к подорожанию связи

9 февраля. FINMARKET.RU - Столичные провайдеры услуг связи обратились в прокуратуру из-за требований заключать договоры с ГБУ "Жилищник" и платить больше за доступ в многоквартирные дома и дополнительные услуги, пишет "Коммерсантъ", знакомый с документом.

Управляющие компании не пускают провайдеров в технические помещения, где размещается инфраструктура. Прошлым летом с операторами в одностороннем порядке уже расторгали договоры и вынуждали заключать новые по повышенной ставке.

Участники рынка предупреждают, что действия управляющих могут привести к подорожанию связи. В "МегаФоне" и "Вымпелкоме" “Ъ” подтвердили, что получают письма от управляющих компаний (УК) с требованием заключить договоры на допуслуги по ценам "значительно выше среднерыночных в Москве".