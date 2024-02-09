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09 февраля 2024 года 09:10
Действия управляющих компаний могут привести к подорожанию связи
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picture alliance / ТАСС
9 февраля. FINMARKET.RU - Столичные провайдеры услуг связи обратились в прокуратуру из-за требований заключать договоры с ГБУ "Жилищник" и платить больше за доступ в многоквартирные дома и дополнительные услуги, пишет "Коммерсантъ", знакомый с документом. Управляющие компании не пускают провайдеров в технические помещения, где размещается инфраструктура. Прошлым летом с операторами в одностороннем порядке уже расторгали договоры и вынуждали заключать новые по повышенной ставке. Участники рынка предупреждают, что действия управляющих могут привести к подорожанию связи. В "МегаФоне" и "Вымпелкоме" “Ъ” подтвердили, что получают письма от управляющих компаний (УК) с требованием заключить договоры на допуслуги по ценам "значительно выше среднерыночных в Москве".
Опубликовано Финмаркет
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