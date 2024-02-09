За 4 года бизнес сэкономил 3,5 трлн руб. потенциальных издержек

9 февраля. FINMARKET.RU - За четыре года благодаря устранению избыточных требований в проектах нормативных актов бизнесу удалось избежать издержек на 3,5 трлн руб. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

По его словам, только в 2023 году Минэкономразвития подготовило 1222 заключения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных актов, подготовленных федеральными органами исполнительной власти. Примерно в 30% случаев был сделан вывод о наличии избыточных требований для бизнеса с предложением переработать акты. "За четыре года удалось таким образом предотвратить появление потенциальных издержек более чем на 3,5 трлн рублей", - отметил Херсонцев. Он добавил, что эта процедура будет совершенствоваться.

"С первого февраля 2024 года мы решили формализовать оценку регулирующего воздействия. Все акты, которые к нам приходят на заключение, предполагается разделить на три группы с точки зрения того, какие потенциальныеони создают", - сказал Херсонцев.