Минпромторг предалает упростить экспорт удобрений

9 февраля. FINMARKET.RU - Минпромторг разработал правила выдачи генеральных, разовых и исключительных лицензий на поставки за рубеж товаров, в отношении которых действуют экспортные квоты. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru., пишут "Ведомости"

Речь идет в том числе о вывозе за рубеж удобрений, о введении генеральных экспортных лицензий для которых компании просят с лета 2023 г. О необходимости заменить действующие квоты генлицензиями заявляла в июне прошлого года Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ; входят крупнейшие предприятия отрасли, кроме "Уралхима").

Квоты на вывоз азотных и сложных удобрений были введены с 1 декабря 2021 г. в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие на внутрироссийском рынке. Текущая квота нав 16,95 млн т действует с 1 декабря 2023 г. до 31 мая 2024 г.

Срок действия генлицензии будет устанавливаться правительством "в каждом конкретном случае". Но лицензия в любом случае будет заканчиваться в календарном году, на который предусмотрена квота. При этом Минпромторг сможет отказать в выдаче генлицензии, в случае если объем квоты на момент согласования уже будет полностью выбран экспортерами, следует из проекта постановления кабмина. Таким образом, Минпромторг с введением генеральных лицензий не намерен полностью отказываться от квот, как просили ранее производители.

Источник "Ведомостей", близкий к одному из экспортеров, пояснил, что сейчас в отношении удобрений применяются и экспортные квоты, и разовые экспортные лицензии. То есть экспортер, по его словам, должен получать новую лицензию на каждую сделку в пределах согласованной квоты. В результате не все производители успевают вывезти за границу столько продукции, сколько им согласовали в рамках квот, из-за того что они вынуждены обращаться и ждать согласований по новым лицензиям.

Представитель Минпромторга подтверждает, что введение генеральных лицензий позволит "снизить бюрократическую нагрузку" на экспортеров удобрений и на само министерство. Но возможность отмены квот на экспорт требует дополнительной проработки с Минсельхозом, подчеркивает он.