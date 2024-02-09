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09 февраля 2024 года 08:29
Разработаны новые правила для соцконтракта на собственное дело
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Петр Ковалев/ТАСС
9 февраля. FINMARKET.RU - По предварительным данным Минтруда, в 2023 году благодаря соцконтракту 75,4% граждан увеличили свои доходы в среднем в 2,4 раза, а 41,2% вышли из бедности, пишут "Известия". Между тем не все россияне с трудной жизненной ситуацией знают о возможностях, которые предоставляет государство. Социальный контракт - это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с семьями, доход которых по не зависящим от них причинам ниже прожиточного минимума в регионе проживания. В отличие от выплаты пособий, соцконтракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение. По совокупной статистике ведомств, самыми популярными видами бизнеса среди получателей соцконтракта стали сфера красоты и производственная деятельность. Так, каждый четвертый гражданин открывает парикмахерские, маникюрные, косметические салоны, студии фитнеса. Практически каждый десятый занимается изготовлением мебели, садового и уличного инвентаря. В Минэкономразвития разработали новые правила для заключения соцконтракта. Сейчас проект приказа вынесен на общественное обсуждение. Суть инициативы в том, что в ближайшее время россияне, желающие получить поддержку по соцконтракту, будут обязаны проходить тестирование на уровень предпринимательских навыков. Тестирование, согласно документу, будет проводиться специальной организацией, в которую заявителю нужно явиться лично с паспортом. Потребуется зарегистрироваться в созданной для этого информационной системе и ответить на 45 вопросов в течение 60 минут. Результат считается удовлетворительным, если более 50% ответов верны. В пресс-службе Минтруда "Известиям" напомнили, что с 2021 года во всех регионах при федеральной поддержке развернута программа социального контракта. С его помощью можно заняться предпринимательством, начать семейное дело, развивать личное подсобное хозяйство.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, бизнес, соцконтракты
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