Титов просит разобраться с ростом цен на электричество и тепло для бизнеса

8 февраля. FINMARKET.RU - Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмен) Бориспопросил правительство создать рабочую группу для решения проблем с ростом цен на электроэнергию и тепло для бизнеса, пишут "Ведомости"

В письме на имя премьера Михаила Мишустина, датированного серединой декабря 2023 г., подчеркивается, что к Титову поступает информация "о крайней озабоченности" предпринимателей. "По имеющимся данным, в Сибирском и Дальневосточном регионах динамика тарифов на электроэнергию за 2022-2023 гг. различна. При стабильном снижении цен на инфраструктурные платежи и увеличении стоимости услуг по передаче и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (ГП, ключевой энергосбыт региона) конечная цена для предпринимателей выросла на 7-14%. Исключением стала Кемеровская область, где конечная цена снизилась".

Рост средневзвешенного годового тарифа на тепло, по данным бизнес-омбудсмена, в указанных регионах в 2022 и 2023 гг. составил 6-13%, а доля платежей за тепло и электроэнергию в затратах компаний - от 10% до 50%. При этом тарифы на тепло, подчеркивается в письме, существенно отличаются по поставщикам в зависимости от объемов реализации услуг, расположения объекта, изношенности сетей и других факторов.

Основные причины роста стоимости электроэнергии для бизнеса, на которые указывает Титов, это значительное число резервируемых, но не используемых мощностей энергопринимающих устройств, снижение добычи газа от планового уровня и одновременный рост стоимости мазута, а также инфляция.