.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
08 февраля 2024 года 09:40
Титов просит разобраться с ростом цен на электричество и тепло для бизнеса
|0
Максим Григорьев/ТАСС
8 февраля. FINMARKET.RU - Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмен) Борис Титов попросил правительство создать рабочую группу для решения проблем с ростом цен на электроэнергию и тепло для бизнеса, пишут "Ведомости". В письме на имя премьера Михаила Мишустина, датированного серединой декабря 2023 г., подчеркивается, что к Титову поступает информация "о крайней озабоченности" предпринимателей. "По имеющимся данным, в Сибирском и Дальневосточном регионах динамика тарифов на электроэнергию за 2022-2023 гг. различна. При стабильном снижении цен на инфраструктурные платежи и увеличении стоимости услуг по передаче и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (ГП, ключевой энергосбыт региона) конечная цена для предпринимателей выросла на 7-14%. Исключением стала Кемеровская область, где конечная цена снизилась". Рост средневзвешенного годового тарифа на тепло, по данным бизнес-омбудсмена, в указанных регионах в 2022 и 2023 гг. составил 6-13%, а доля платежей за тепло и электроэнергию в затратах компаний - от 10% до 50%. При этом тарифы на тепло, подчеркивается в письме, существенно отличаются по поставщикам в зависимости от объемов реализации услуг, расположения объекта, изношенности сетей и других факторов. Основные причины роста стоимости электроэнергии для бизнеса, на которые указывает Титов, это значительное число резервируемых, но не используемых мощностей энергопринимающих устройств, снижение добычи газа от планового уровня и одновременный рост стоимости мазута, а также инфляция.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, бизнес, электричество, цены, Титов
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.