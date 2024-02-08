Доля повторных клиентов МФО достигла максимума с 2020 г.

8 февраля. FINMARKET.RU - По итогам четвертого квартала 2023 года доля повторных клиентовдостигла 83,4% от общего числа заемщиков. Это максимальное значение показателя с третьего квартала 2020 года. Такие данные приводит онлайн-платформа Webbankir, пишет "Коммерсантъ".

В МФК "МигКредит" также отметили, что доля повторных клиентов увеличилась. Это связано с адаптацией риск-политики МФО к более жесткому регулированию отрасли. Сказывается и сокращение количества самих МФО при сохранении общего числа заемщиков. В текущем году доля повторных клиентов продолжит расти, уверены участники отрасли. "В наших планах - увеличить долю повторных клиентов на 20% относительно 2023 года", - отметил гендиректор Creditter Игорь Смирнов. В новых регуляторных условиях МФО будет сложнее находить перспективных клиентов, которые не обременены повышенной долговой нагрузкой, полагают в "МигКредите".