.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Китай по итогам 2023 г. стал основным покупателем российских мяса птицы и говядины, Иран - баранины - Россельхознадзор
08 февраля 2024 года 09:25
Доля повторных клиентов МФО достигла максимума с 2020 г.
|0
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
8 февраля. FINMARKET.RU - По итогам четвертого квартала 2023 года доля повторных клиентов МФО достигла 83,4% от общего числа заемщиков. Это максимальное значение показателя с третьего квартала 2020 года. Такие данные приводит онлайн-платформа Webbankir, пишет "Коммерсантъ". В МФК "МигКредит" также отметили, что доля повторных клиентов увеличилась. Это связано с адаптацией риск-политики МФО к более жесткому регулированию отрасли. Сказывается и сокращение количества самих МФО при сохранении общего числа заемщиков. В текущем году доля повторных клиентов продолжит расти, уверены участники отрасли. "В наших планах - увеличить долю повторных клиентов на 20% относительно 2023 года", - отметил гендиректор Creditter Игорь Смирнов. В новых регуляторных условиях МФО будет сложнее находить перспективных клиентов, которые не обременены повышенной долговой нагрузкой, полагают в "МигКредите".
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.