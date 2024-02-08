.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
08 февраля 2024 года 08:50
Штрафы за нарушение экспортерами правил продажи валюты могут отложить
|0
Михаил Терещенко/ТАСС
8 февраля. FINMARKET.RU - В Госдуме решили снять поправку о штрафах для крупнейших экспортеров за нарушение требований о продаже валютной выручки, которая ранее вошла в проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП, прошел первое чтение еще в ноябре 2023 г.). О планах депутатов "Ведомостям" рассказал источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, законодатели услышали просьбы бизнеса подождать с ужесточением требований. В прошлом году объединение просило правительство и Госдуму ввести мораторий на привлечение к ответственности за нарушение валютного законодательства, сообщил собеседник. Член комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов (один из авторов документа) подтвердил, что норму о введении штрафов для экспортеров планируется исключить из законопроекта. В остальном проект изменений в КоАП корректировать не планируется, отметил Бессарабов. В правительстве предложение РСПП о введении моратория на привлечение к ответственности за нарушения валютного законодательства не поддерживают, сообщил источник, близкий к кабмину.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, экспортеры, валюта, штрафы
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.