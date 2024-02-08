Штрафы за нарушение экспортерами правил продажи валюты могут отложить

8 февраля. FINMARKET.RU - В Госдуме решили снять поправку о штрафах для крупнейших экспортеров за нарушение требований о продаже валютной выручки, которая ранее вошла в проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП, прошел первое чтение еще в ноябре 2023 г.). О планах депутатов "Ведомостям" рассказал источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).

По его словам, законодатели услышали просьбы бизнеса подождать с ужесточением требований. В прошлом году объединение просило правительство и Госдуму ввести мораторий на привлечение к ответственности за нарушение валютного законодательства, сообщил собеседник. Член комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов (один из авторов документа) подтвердил, что норму о введении штрафов для экспортеров планируется исключить из законопроекта. В остальном проект изменений в КоАП корректировать не планируется, отметил Бессарабов.

В правительстве предложение РСПП о введении моратория на привлечение к ответственности за нарушения валютного законодательства не поддерживают, сообщил источник, близкий к кабмину.