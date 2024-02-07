ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%

Российская экономика в 2023 году выросла на 3,6% после снижения на 1,2% годом ранее. Показатель оказался чуть лучше прогнозов Минэкономразвития, которое оценивало рост на уровне 3,5%, но допускало, что в результате досчетов оценка роста за 2023 год может повыситься в район 4%

7 февраля. FINMARKET.RU -РФ в прошлом году вырос на 3,6% после снижения на 1,2% в 2022 году, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Как ранее сообщалось, в конце декабря Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в 2022 году - до 1,2% с 2,1%, повысив оценки роста ВВП в 2021 году до 5,9% с 5,6%.

В 2020 году снижение экономики составило 2,7%. В 2019 году ВВП вырос на 2.2%, в 2018 году - на 2,8%, в 2017 году - на 1,8%, в 2016 году - на 0,2%. В 2015 году снижение составляло 2%. В 2014, 2013 и 2012 годах повышение экономики составляло 0,7%, 1,8% и 4%, соответственно.

Объем ВВП России за 2023 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 171 трлн 041 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2023 г. по отношению к ценам 2022 г. составил 106,3%.

Динамика изменения ВВП оказалась чуть лучше предварительных оценок Минэкономразвития, - рост 3,5%.Аналитики прогнозировали рост на 3,4%. Тем не менее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что эта цифра может быть пересмотрена в процессе дальнейших досчетов в сторону увеличения до около 4%.

Прогнозы экспертов на 2024 год по росту ВВП разнятся от 1% до 2%. Консенсус-прогноз по динамике ВВП РФ на 2024 год предполагает рост 1,4% (против роста на 1,3% по опросу месяц назад), что ниже официального прогноза Минэкономразвития от сентября прошлого года (рост на 2,3%) и недавнего прогноза МВФ (рост на 2,6%). Интервальный прогноз ЦБ предполагает рост экономики РФ в 2024 году от 0,5 до 1,5%.

В 2025 году аналитики ожидают рост российской экономики на 1,6%, что также хуже прогноза Минэкономразвития (рост на 2,3%), но попадает примерно в середину прогноза ЦБ (1,0-2,0%).

Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2023 года составила 68,7% (116,384 трлн руб.) против 64,9% в 2022 году.

В том числе доля расходов домохозяйств выросла на 2 4.п. - до 49,8% ВВП с 47,4% ВВП, а расходов госуправления - до 18,3% с 16,9%. Доля расходов некоммерческих организация, обслуживающих домашние хозяйства, осталась на уровне 0,6% как годом ранее.

Доля в ВВП валового накопления увеличилась до 27,0% с 22,5%, в том числе доля валового накопления основного капитала - до 22,6% с 20,16%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств выросла до 4,4% с 2,4%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) упала до 4,3% в 2023 году с 12,6% 2022 году.

Согласно данным Росстата, в 2023 году наибольший рост валовой добавленной стоимости был зафиксирован в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (на 10%), в области информации и связи (также на 10%), в финансовой и страховой деятельности (на 8,6%), в административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах (на 7,8%), в оптовой и розничной торговли (на 7,3%), в обрабатывающих производствах (на 7,0%), в строительстве (также на 7,0%), в профессиональной, научной и технической деятельности (на 6,0%), в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (на 3,5%), в транспортировке и хранении (на 3,2%).

В сельском хозяйстве рост валовой добавленной стоимости в 2023 году составил 0,1%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха также 0,1%.

Снижение добавленной стоимости в 2023 году наблюдалось в сфере добычи полезных ископаемых - на 2,0%, в области здравоохранения и социальных услуг - на 0,4%, в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора утилизации отходов - на 3,0%.