Рынок товаров повседневного спроса восстанавливался за счет продуктов и алкоголя

7 февраля. FINMARKET.RU - В 2023 году российские потребители алкоголя активно переключались на альтернативное крепкое спиртное: джин, ром, настойки. Этот тренд будет характерен и для 2024 года. В винах в этом году рост цен будет умеренным, несмотря на существенный рост акцизов с мая. При этом и в крепком алкоголе, и в вине характерен рост интереса потребителей к российским напиткам. К таким выводам пришли эксперты "АлкоКонгресса" в рамках выставки "Продэкспо", пишет "Российская газета"

По данным NielsenIQ,товаров повседневного спроса в 2023 году восстанавливался за счет продуктов и алкоголя. Непродовольственные товары и табак в натуральном выражении продолжают падать.

Ассортимент алкоголя в 2023 году вырос на 4% - было запущено 1610 новых брендов. Самый большой прирост продаж обеспечили алкогольные коктейли (более 40%), джин (почти четверть) и вермуты (21,6%). Производство водки в 2023 году немного снизилось (менее 1% - около 800 тыс. дал). С одной стороны, просел экспорт и вырос импорт. С другой стороны, наблюдается явное смешение спроса в альтернативные крепкие напитки, говорит президент Ассоциации производителей "Русской водки" Владислав Спирин.

Сейчас отечественный джин стоит в среднем 350 руб. за бутылку, а водка - 300 руб. Потребителю интересно попробовать новое за приемлемую цену. Еще в 2022 году отечественные производители начали активно осваивать производство джина и виски. При этом если в 2022 году импорт этих крепких напитков существенно сократился, в 2023 году наблюдается восстановление поставок из-за рубежа, отмечает Спирин. На рынке профицит крепкого алкоголя.