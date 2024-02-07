Операторы данных расширяют сервисы личной кибербезопасности

7 февраля. FINMARKET.RU -активно разрабатывают собственные решения по борьбе с телефонным мошенничеством, говорится в исследовании J`son & Partners Consulting. Из исследования следует, что операторы активно разрабатывают собственные решения по борьбе с телефонным мошенничеством, в основном это определители номеров, антифрод- и антиспам-системы, пишет "Коммерсант" . Также доступны виртуальные помощники, функции блокировки рекламы и сервисы безопасности для детей. Аналитики отмечают, что сегмент сервисов по защите от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории только начал развиваться, в нем присутствуют МТС и "Сбер".

В общий рейтинг топ-5 экосистемных игроков рынка сервисов цифровой безопасности абонентов вошли МТС, "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и Tele2. Рейтинг рассчитывался на основании данных по эффективности блокировки нежелательных звонков, полноте и комплексности портфеля сервисов, а также их функциональности.

Редактор профильного Telegram-канала "Телекоммуналка" Алексей Слукин объясняет, что функции защиты персональных данных либо являются частью подписки на сервисы оператора, либо подключаются отдельно за фиксированный платеж.