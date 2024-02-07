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07 февраля 2024 года 08:58
Операторы данных расширяют сервисы личной кибербезопасности
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Сергей Коньков/ТАСС
7 февраля. FINMARKET.RU - Операторы активно разрабатывают собственные решения по борьбе с телефонным мошенничеством, говорится в исследовании J`son & Partners Consulting. Из исследования следует, что операторы активно разрабатывают собственные решения по борьбе с телефонным мошенничеством, в основном это определители номеров, антифрод- и антиспам-системы, пишет "Коммерсант". Также доступны виртуальные помощники, функции блокировки рекламы и сервисы безопасности для детей. Аналитики отмечают, что сегмент сервисов по защите от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории только начал развиваться, в нем присутствуют МТС и "Сбер". В общий рейтинг топ-5 экосистемных игроков рынка сервисов цифровой безопасности абонентов вошли МТС, "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и Tele2. Рейтинг рассчитывался на основании данных по эффективности блокировки нежелательных звонков, полноте и комплексности портфеля сервисов, а также их функциональности. Редактор профильного Telegram-канала "Телекоммуналка" Алексей Слукин объясняет, что функции защиты персональных данных либо являются частью подписки на сервисы оператора, либо подключаются отдельно за фиксированный платеж.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, операторы, кибербезопасность
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