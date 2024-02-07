Банки будут отчитываться об операциях с бриллиантами

7 февраля. FINMARKET.RU - С 1 сентября 2024-годолжны будут вносить все данные о поступлении и продаже бриллиантов в государственную систему в сфере контроля за оборотом драгоценностей (ГИИС ДМДК). А до этой даты финансовые организации обязаны представить сведения об имеющихся у них обработанных алмазах. Проект такого постановления 30 января подготовил Минфин, пишут "Известия"

Согласно материалам к документу, цель нововведений - повышение прозрачности оборота драгоценностей и эффективности контроля за ними, а также защита интересов покупателей.

Инициатива ведомства востребована с учетом того, что среди банков растет спрос на драгоценные камни, которые граждане приобретают в качестве инвестиции, сказали "Известиям" в пресс-службе Федеральной пробирной палаты. Там добавили: если такую информацию в ГИИС ДМДК станут вносить кредитные организации, это обеспечит прослеживаемость оборота бриллиантов.

Благодаря инициативе граждане смогут проверять подлинность приобретаемых камней, в том числе в ситуации, когда один человек хочет продать ранее купленный в банке алмаз другому, заявили в Пробирной палате. Это позволит подтвердить историю и заявленные характеристики камня, что скажется на его вторичной стоимости. В конечном счете выиграет от этого потребитель - он получит надежный механизм "безопасных" покупок и выгодных перепродаж, резюмировали там.

Эксперты считают, что нововведения помогут обелить рынок и защитить покупателей от подделок, а также увеличат фискальные поступления в бюджет.