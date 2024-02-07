.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Рост выпуска по базовым видам деятельности в РФ в декабре ускорился до 5,5%, за год вырос на 5,1% - Росстат
07 февраля 2024 года 08:25
Банки будут отчитываться об операциях с бриллиантами
|0
Валерий Шарифулин/ТАСС
7 февраля. FINMARKET.RU - С 1 сентября 2024-го банки должны будут вносить все данные о поступлении и продаже бриллиантов в государственную систему в сфере контроля за оборотом драгоценностей (ГИИС ДМДК). А до этой даты финансовые организации обязаны представить сведения об имеющихся у них обработанных алмазах. Проект такого постановления 30 января подготовил Минфин, пишут "Известия". Согласно материалам к документу, цель нововведений - повышение прозрачности оборота драгоценностей и эффективности контроля за ними, а также защита интересов покупателей. Инициатива ведомства востребована с учетом того, что среди банков растет спрос на драгоценные камни, которые граждане приобретают в качестве инвестиции, сказали "Известиям" в пресс-службе Федеральной пробирной палаты. Там добавили: если такую информацию в ГИИС ДМДК станут вносить кредитные организации, это обеспечит прослеживаемость оборота бриллиантов. Благодаря инициативе граждане смогут проверять подлинность приобретаемых камней, в том числе в ситуации, когда один человек хочет продать ранее купленный в банке алмаз другому, заявили в Пробирной палате. Это позволит подтвердить историю и заявленные характеристики камня, что скажется на его вторичной стоимости. В конечном счете выиграет от этого потребитель - он получит надежный механизм "безопасных" покупок и выгодных перепродаж, резюмировали там. Эксперты считают, что нововведения помогут обелить рынок и защитить покупателей от подделок, а также увеличат фискальные поступления в бюджет.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, банки, бриллианты
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.