Рост российской экономики в 4-м квартале стал замедляться - аналитики ЦБ

7 февраля. FINMARKET.RU - Рост российской экономики в 4-м квартале 2023 года продолжился, но егозамедлились по сравнению с III кварталом, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Согласно оперативным индикаторам, рост экономики продолжается, несмотря на замедление в конце года. Ожидания бизнеса на 2024 г. в целом остались оптимистичными. В совокупности можно говорить об идущей подстройке экономики к жестким денежно-кредитным условиям. Этот процесс может сопровождаться временным повышением волатильности показателей экономической активности", - отмечается в докладе.

"Оперативная статистика свидетельствует о продолжении роста в IV квартале, однако ряд показателей указывает на замедление его темпов по сравнению с 3-м кварталом. Так, о более сдержанном расширении деловой активности свидетельствуют динамика входящих потоков платежной системы Банка России, индексы PMI и снижение оптимизма в промышленности, фиксируемое опросами ИЭП", - констатируют аналитики ЦБ.

В докладе также отмечается, что в целом в 2024 году "можно ожидать замедления роста потребления домохозяйств при опережающем росте реальных зарплат и доходов".

"Некоторое замедление роста вероятно и в части валового накопления основного капитала. Однако госзаказ, льготные программы инвестиционного кредитования для приоритетных секторов и проектов и сохраняющиеся после ухода иностранных производителей и поставщиков ниши на рынке товаров и услуг будут способствовать расширению инвестиционной активности", - говорится в обзоре.

"Импорт после снижения, судя по всему, стабилизировался вслед за укреплением рубля. С учетом слабости мировой экономики в 2024 году стоимостная динамика российского ненефтегазового экспорта прежде всего будет определяться динамикой цен на мировых рынках и уровнем дисконта цен на российские товары, а не физическими объемами", - комментируют аналитики ЦБ ожидания по внешней торговле.