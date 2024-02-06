Розничные ПИФы впервые за год столкнулись с оттоком средств

6 февраля. FINMARKET.RU - Впервые за год рынок коллективных инвестиций столкнулся с чистым оттоком средств из розничных ПИФов. По итогам января он составил 7,8 млрд рублей, максимальный результат с апреля 2022 года. На сезонный фактор в виде длинных новогодних каникул наложилась конъюнктура банковских ставок, пишет "Коммерсантъ".

Инвесторы продолжали нести деньги в фонды денежного рынка, но и в этом сегменте началась фиксация прибыли, которая по мере смягчения политики Банка России может только усилиться. Дальнейшая ситуация на рынке будет определяться ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ вслед за снижением инфляции. Аналитики допускают первое понижение уже во втором квартале. Как отметил глава департамента управления активами УК "Альфа-Капитал" Виктор Барк, эти ожидания будут позитивно сказываться на рынках акций и облигаций.

В то же время фонды денежного рынка будут становиться менее привлекательными. "Фонды денежного рынка выступают как буфер, аккумулирующий свободную ликвидность в периоды жесткой политики ЦБ и высвобождающий ее после смены динамики ставки. Поэтому они должны придать дополнительный импульс росту котировок акций и облигаций", - сказал Барк.