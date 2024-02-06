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06 февраля 2024 года 09:34
Клиентам НПФ обеспечили "период охлаждения"
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
6 февраля. FINMARKET.RU - Банк России обновил базовый стандарт для НПФ, действующий с июля 2021 года, пишет "Коммерсант". В новой редакции документа введен "период охлаждения" сроком в 14 дней, который будет действовать при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Двухнедельная отсрочка будет доступна тем, кто впервые заключает договор, в том числе через агента. Ранее только некоторые НПФ добровольно применяли подобные практики, указывает регулятор. Новые нормы начнут действовать с 4 мая 2024 года. НПФ также будут обязаны "добавлять больше сведений в ключевой информационный документ (КИД), который клиенты получают перед заключением договора НПО". Теперь этот документ должен содержать раздел о "системе гарантий на случай, если НПФ обанкротится или у него аннулируют лицензию, с указанием размера возмещения и порядка выплат". По сути, на клиентов распространяется практика, взятая с других финрынков - получение кредита, покупка инвестпродуктов,- для предупреждения мисселинга, считают собеседники "Ъ". На 5 февраля т.г. в реестре ЦБ состояло 37 пенсионных фондов, из них 27 НПФ оказывали услуги по обязательному пенсионному страхованию, 35 НПФ - по НПО.
Опубликовано Финмаркет
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