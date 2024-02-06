Зарплату работников ЖКХ предлагают учитывать в тарифе

6 февраля. FINMARKET.RU - При формировании тарифов ЖКХ (отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электричество, вывоз мусора) необходимо учитывать расходы на оплату труда работников сферы с учетом роста МРОТ, минимальной заработной платы в субъекте РФ и среднего уровня зарплаты в регионе. Такая идея содержится в протоколе по итогам совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда" и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, пишут "Ведомости".

По словам источника газеты в одной из крупных РСО, учитывая то, что существуют предельные планки для повышения, зарплаты можно увеличивать за счет или сокращения средств на операционные расходы коммунальщиков, или роста тарифов. "Но низкий уровень зарплаты работников ЖКХ - один из факторов плачевного состояния коммунальной инфраструктуры", - считает эксперт "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук. А это, в свою очередь, приводит к авариям в ЖКХ. Сегодня потребности в инвестициях в ЖКХ - 4,5 трлн рублей на 10 лет, из них не менее 2,6 трлн рублей в сфере теплоснабжения, отметил представитель СПЭ.

Привлечь дополнительные инвестиции в сферу ЖКХ можно с помощью лизинга, который предполагает передачу нового оборудования на обозначенных условиях и на определенный срок, указанный в договоре, считает член генерального совета "Деловой России" Алексей Мостовщиков. По мнению члена комитета "Деловой России" по строительству Владимира Кузнецова, для формирования экономически обоснованных тарифов необходимо в том числе привлекать субсидирование населения от государства, то есть повышать тарифы и при этом помогать малоимущим. Сегодня субсидии на оплату ЖКХ могут получать семьи, если счета за коммуналку составляют более 22% от их суммарного дохода.