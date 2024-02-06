Россияне чаще гасили потребкредиты досрочно в 2023 г.

6 февраля. FINMARKET.RU - Банковские заемщики в 2023 году досрочно закрывали потребительские кредиты намного чаще, чем за три предыдущих года, - доля досрочных погашений составила 21% против 18% в 2022 году и 9-9,5% в 2020-2021 годы, пишут "Ведомости".

По данным бюро кредитных историй "Скоринг бюро", на которые ссылается газета, в количественном выражении граждане полностью досрочно погасили более 11 млн кредитов в 2023 году, это на 63,55% больше уровня 2022 года (6,8 млн) и на 76,52% - 2021 года (6,3 млн).

Помимо сезонного фактора на динамику обычно оказывает влияние уровень экономической и социальной стабильности, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Стабилизация в экономике в прошлом году и последовавшее за этим улучшение потребительских настроений привели к увеличению доли досрочных погашений, считает представитель "Хоум банка". Также одна из причин - это рост доходов граждан и желание заемщиков быстрее погасить задолженности, добавил представитель РНКБ.

В результате, с одной стороны, граждане опережающими темпами погашали ранее взятые кредиты, с другой - выросла оборачиваемость по новым кредитам из-за сокращения их сроков на фоне высоких ставок, пояснил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. С января по сентябрь 2023 года реальные доходы населения выросли на 4,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года, следует из данных Росстата. Темпы досрочных погашений зависят и от многих других факторов, например от инфляции, добавил управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Когда ее величина растет, а индексация доходов граждан отстает от нее, досрочные погашения кредитов снижаются.