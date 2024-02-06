В ЦБ допустили точечное продление льготной ипотеки

6 февраля. FINMARKET.RU - Продление льготной ипотеки на новостройки по определенным социальным или региональным сегментам возможно, заявил "Известиям" зампред Центробанка Алексей Гузнов. Он добавил: идея запуска программы в 2020 году была правильной. Однако концентрация таких кредитов возникла в регионах, которые могут позволить себе активное строительство и без субсидий. Массовые программы провоцируют рост цен на недвижимость, а вот адресные — будут полезны рынку, считают эксперты. Например, для поддержки молодых семей и представителей социально важных профессий — врачей и учителей, по аналогии с IT-ипотекой. Тем временем спрос на льготные ссуды на фоне разговоров об их отмене в январе подскочил.

Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в 2020 году на фоне пандемии, чтобы поддержать застройщиков. В дальнейшем ее несколько раз продлевали с изменением условий. Сейчас ее можно оформить под 8%. По ней установлено ограничение на размер займа, однако льготу разрешается сочетать с рыночным кредитом (взять оставшуюся часть под более высокий процент). Программа будет действовать до 1 июля 2024-го.

В результате массового использования льготных программ цены на жилье выросли. А средний срок ипотечного кредита увеличился с 18 до 25 лет, заявляла ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, за массовые льготные программы платят другие налогоплательщики, которые не пользуются этими мерами поддержки. Поэтому программы должны быть адресными, например — семейная, сельская, дальневосточная, считает председатель ЦБ. Они направлены на решение тех задач, которые нельзя закрыть рыночными методами.

Первоочередная цель льготной ипотеки — это обеспечение жильем россиян, отметил генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО "Флип" Евгений Шавнев. Однако сейчас сложилась ситуация, когда подобными программами зачастую пользуются люди, покупающие квартиры, чтобы потом их сдавать. В общей доле продаж на "инвестиционную" недвижимость в зависимости от региона приходится порядка 15–25%, оценил эксперт.

Условия по льготной ипотеке нужно перестраивать, уверен доцент, директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, такие меры поддержки нагружают бюджет. Также появляются риски финансового пузыря — опыт зарубежных стран это подтверждает, добавил эксперт.

На рынке сложилась необычная ситуация. ЦБ повысил ставку до 16%, чтобы охладить рынок кредитования и снизить инфляцию, однако выдачи ссуд на жилье продолжают расти, напомнил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По его словам, это связано как раз с действием массовых льготных программ.

Следует увеличить первоначальный взнос и ограничить категории граждан, которые могут воспользоваться льготными условиями, считает Владимир Климанов из РАНХиГС.

При этом необходимо поддерживать социально важные категории — молодые семьи, семьи с детьми, подчеркнул Евгений Шавнев из "Флип". Он добавил: вполне возможно стоит делать и программы с уклоном на социально важные профессии — например, для учителей и врачей по аналогии с IT-ипотекой.

С этим согласны в Совкомбанке и Абсолют банке. Там поддержали адресное продление льгот. Это позволит сохранить доступность покупки жилья в ипотеку для отдельных категорий населения и окажет поддержку строительному сектору в этих регионах, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

Скорее всего, ипотеку с господдержкой под 8% годовых все-таки продлят после 1 июля 2024-го, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. А вот на каких условиях — пока неясно.

Первый вариант — в таком же виде, однако только до конца года. Другая опция — "донастройка"» прочих льготных программ, считает она. Например, по семейной могут увеличить максимальный объем кредита для всех регионов, а ставку повысить с 7 до 8%. Главное: чем более адресными будут программы — тем полезнее это окажется и для рынка недвижимости, и для заемщиков, и для бюджета, резюмировала эксперт.