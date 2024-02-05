Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2023 год.
В 2023 году ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности - Россельхозбанк, по охватам - "Тинькофф Банк". В пятерку лидеров также вошли Промсвязьбанк и Росбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 567 819 упоминаний (639 874 в 2022 году). Вторую позицию занял ВТБ - 337 781 упоминание (351 988 в прошлом году), за ним следует банк ФК "Открытие" - 132 465 упоминаний (169 018 годом ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 3,6%, ВТБ потерял 2,4%, заметность "Тинькофф Банка" выросла на 22,8% по сравнению с 2022 годом.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 477,9 млн (+8,8%, 439,3 млн в прошлом году). На втором месте - ВТБ с результатом 450,8 млн, показатель охватов снизился на 5,2% (475,6 млн в 2022 году). Третью строчку занял Росбанк, по сравнению с предыдущим годом его показатели выросли на 28,7% - до 363,9 (282,8 годом ранее).
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в 2023 году стал приход кредитной организации на Крымский полуостров. В январе Сбербанк установил первые банкоматы, а уже в мае в Ялте открылось первое отделение. "Уверен, что это новые возможности для физических и юридических лиц. Для граждан России, которые отдыхать приезжают. Коллектив системный, способен выполнять поставленные задачи", - сказал на церемонии открытия офиса глава Крыма Сергей Аксенов. Всего за год Сбербанк открыл на территории полуострова 14 офисов и порядка 130 банкоматов.
В апреле акционеры Сбербанка на годовом собрании приняли решение выплатить рекордные дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции. Всего на выплату дивидендов за 2022 год кредитная организация направила рекордные 565 млрд рублей.
В августе в СМИ широко обсуждалось решение Центробанка о существенном повышении ключевой ставки - с 9,5% до 12%, на 350 базисных пунктов (б.п.). Банки
в свою очередь начали активно повышать ставки по депозитам. Так, Сбербанк и ВТБ первыми повысили максимальную доходность по вкладам с 10 до 12%.
Главным событием в информационном поле ВТБ стала августовская встреча Президента Владимира Путина с главой банка Андреем Костиным, в ходе которой стало известно о передаче ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно", - заявил президент, выразив надежду на эффективную работы со стороны всей команды ВТБ.
ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023. Во время снятия наличных со счета цифрового рубля денежные средства сначала поступают на безналичный счет, после чего становятся доступными для получения с банковского счета. Отмечается, что перевод проходит мгновенно и бесшовно.
В августе глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить процесс приватизации в России. Это, по его словам, могло бы обеспечить новую модель роста российской экономики. "Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации, более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга, перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов", - указал А. Костин в авторской колонке для РБК.
В феврале ВТБ начал процесс объединения своей банкоматной сети с банком ФК "Открытие" и крымским РНКБ. Теперь клиенты этих банков могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах трех кредитных организаций. Создание единого парка устройств самообслуживания стало первым этапом интеграции новых банков в Группу ВТБ.
Большой резонанс в СМИ в течение 2023 года имели опросы, проводимые банком ФК "Открытие". Так, в августе совместно с СК "Росгосстрах Жизнь" банк исследовал степень финансовой грамотности детей в России, в октябре - анализировал устройство семейного бюджета граждан. В октябре банк ФК "Открытие" провел исследование совместно с ВТБ, посвященное отношению россиян к льготным ипотечным программам. По итогам опроса выяснилось, что каждый четвертый выступает за продление всех государственных программ.
Наиболее заметные упоминания Россельхозбанка в 2023 году были связаны с новостями вокруг "зерновой сделки". В частности, Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в сентябре о предложенном генсеком ООН Антониу Гутерришем механизме посредничества для участия России в "зерновой сделке" без прямого подключения к SWIFT. Турецкий лидер также сообщил, что ООН работает над вопросом устранения препятствий в сфере страхования российских судов, которые возникли из-за западных санкций.
Резонансные новости в медиаполе "Тинькофф Банка" были связаны с попаданием банка в санкционные списки США и Евросоюза. Мобильные приложения "Тинькофф" были удалены из магазинов App Store и Google Play. Также в июле за границей перестали работать карты Union Pay, клиентам банка было рекомендовано снять наличные в ближайшее время.
В сентябре "Тинькофф Банк" запустил "фабрику человекоподобных роботов" для борьбы с телефонными мошенниками. Боты удерживают злоумышленников на линии, тем самым снижая число тех, кого мошенники могут обзвонить в течение дня. Также банк предложил всем желающим принять участие в разработке сценариев и реплик для фабрики роботов, чтобы сделать их еще более реалистичными и эффективными.
В январе Владимир Путин провел встречу с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Президент подчеркнул, что банк, несмотря на санкции, не только сохранил доходность, но и нарастил финансирование. Фрадков в свою очередь подтвердил, что по итогам 2022 года ПСБ "уверенно вышел в пятерку крупнейших кредитных институтов" России с почти 5 трлн рублей активов.
Также в 2023 году Промсвязьбанк обеспечил возможность платежей на всем сухопутном пути в Крым через новые регионы России. "Для граждан, направляющихся на автомобилях в Крым и обратно, на пути следования работает более 2 500 платежных терминалов и свыше 130 банкоматов ПСБ", - говорится в сообщении банка.
Росбанк получил разрешение на выкуп у своего экс-владельца, французского Societe Generale, небольших пакетов акций в целом ряде российских публичных компаний. Соответствующее разрешение в декабре 2023 года подписал Президент Владимир Путин. В частности, Росбанк смог выкупить у бывшего владельца акции ВТБ, "Роснефти", "Газпрома", "Норникеля" и других российских предприятий. Условия сделки не раскрывались.
Широкий отклик в СМИ также имели комментарии экс-председателя правления Росбанка Натальи Воеводиной. В июне она дала большое интервью "РИА Новостям" в рамках Петербургского экономического форума, в декабре - информагентству ТАСС, где рассказала о жизни Росбанка в условиях санкций, смене акционера, новой бизнес-модели и успешном импортозамещении большей части технологических решений.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, 2023 год
|Упоминания в СМИ, 2022 год
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|567 819
|639 874
|-11,3
|2
|ВТБ
|337 781
|351 988
|-4,0
|3
|ФК Открытие
|132 465
|169 018
|-21,6
|4
|Россельхозбанк
|121 804
|109 407
|11,3
|5
|Тинькофф Банк
|99 578
|99 489
|0,1
|6
|Газпромбанк
|90 164
|129 615
|-30,4
|7
|Альфа-Банк
|81 151
|67 493
|20,2
|8
|Промсвязьбанк
|79 895
|79 462
|0,5
|9
|Совкомбанк
|45 285
|69 605
|14,8
|10
|Роскомбанк
|38 775
|37 503
|3,4
|11
|МТС Банк
|38 051
|27 717
|37,3
|12
|Банк УРАЛСИБ
|32 697
|28 372
|15,2
|13
|Банк ДОМ.РФ
|27 945
|24 714
|13,1
|14
|Райффайзенбанк
|26 606
|32 636
|-18,5
|15
|Почта банк
|24 466
|27 796
|-12,0
|16
|Московский Кредитный Банк
|23 320
|40 727
|-42,7
|17
|Росгосстрах Банк
|22 687
|19 735
|15,0
|18
|Банк Синара
|20 931
|13 846
|51,2
|19
|Банк Санкт-Петербург
|19 584
|29,7
|104,3
|20
|РНКБ Банк
|16 210
|14 765
|9,8
|21
|Банк ЗЕНИТ
|16 196
|22 319
|-27,4
|22
|Дальневосточный банк
|14 077
|8 098
|73,8
|23
|УБРиР
|12 496
|10 886
|14,8
|24
|Новикомбанк
|12 327
|27 543
|-55,2
|25
|Банк Русский Стандарт
|11 718
|13 258
|-11,6
|26
|ХКФ Банк
|11 717
|15 583
|-24,8
|27
|Примсоцбанк
|11 398
|8 087
|40,9
|28
|Ренессанс Кредит
|11 217
|9 135
|22,8
|29
|Ак Барс Банк
|10 019
|11 527
|-13,1
|30
|МСП Банк
|9 147
|8 119
|12,7
|31
|Абсолют Банк
|8 640
|10 211
|-15,4
|32
|Банк ТРАСТ
|8 322
|6 989
|19,1
|33
|ББР Банк
|7 853
|3 395
|131,3
|34
|Банк Левобережный
|7 239
|7 258
|0,3
|35
|ОТП Банк
|7 141
|8 049
|-11,3
|36
|КБ "Центр-инвест"
|7 117
|5 367
|32,6
|37
|ЮниКредит Банк
|6 745
|7 515
|-10,2
|38
|ВБРР
|6 100
|45 016
|21,6
|39
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|5 926
|7 039
|-15,8
|40
|Транскапиталбанк
|5 898
|6 603
|-10,7
|41
|Алмазэргиэнбанк
|5 806
|3 089
|-88,0
|42
|Экспобанк
|5 436
|3 976
|36,7
|43
|АКБ "Металлинвестбанк"
|5 167
|2 865
|80,3
|44
|АБ "Россия"
|4 994
|12 945
|-61,4
|45
|Банк "Точка"
|4 848
|2 557
|89,6
|46
|Росэксимбанк
|4 244
|2 628
|61,5
|47
|"Локо-Банк"
|4 222
|2 674
|57,9
|48
|Ситибанк
|4 177
|6 119
|-31,7
|49
|СДМ Банк
|3 595
|2 338
|53,8
|50
|Фора-Банк
|3 399
|1 917
|77,3
|
|Название
|Индекс заметности, 2023 год
|Индекс заметности, 2022 год
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|92 982 512
|96 441 920
|-3,6
|2
|ВТБ
|48 177 736
|49 345 400
|-2,4
|3
|Россельхозбанк
|15 924 567
|12 964 037
|22,8
|4
|ФК "Открытие"
|14 380 642
|24 426 262
|-41,1
|5
|Тинькофф Банк
|14 177 958
|13 220 361
|7,2
|6
|Промсвязьбанк
|13 438 480
|15 778 604
|-14,8
|7
|Альфа-Банк
|12 154 750
|11 971 450
|1,5
|8
|Газпромбанк
|9 994 129
|13 743 640
|-27,3
|9
|Банк УРАЛСИБ
|6 157 352
|4 587 616
|34,2
|10
|Совкомбанк
|6 033 927
|7 370 358
|-18,1
|11
|Райффайзенбанк
|5 356 834
|3 821 705
|40,2
|12
|Росбанк
|4 669 674
|5 161 709
|-9,5
|13
|Банк ДОМ.РФ
|4 552 036
|2 850 035
|59,7
|14
|Банк Синара
|3 892 488
|2 945 621
|32,1
|15
|МТС Банк
|3 697 155
|1 987 753
|86,0
|16
|Росгосстрах Банк
|3 505 086
|2 741 534
|27,9
|17
|РНКБ Банк
|3 392 232
|3 737 799
|-9,2
|18
|Новикомбанк
|2 906 377
|2 451 265
|-18,6
|19
|Почта банк
|2 886 475
|1 932 633
|49,4
|20
|Банк Санкт-Петербург
|2 848 729
|2 499 015
|14,0
|21
|Банк ТРАСТ
|2 543 203
|2 521 557
|0,9
|22
|Московский Кредитный Банк
|2 072 929
|3 864 027
|-46,4
|23
|УБРиР
|1 792 243
|1 295 187
|38,4
|24
|Банк Русский Стандарт
|1 751 086
|1 715 372
|2,1
|25
|Ак Барс Банк
|1 457 124
|1 609 658
|-9,5
|26
|КБ "Центр-инвест"
|1 453 201
|918 418
|58,2
|27
|МСП Банк
|1 309 596
|1 184 044
|10,6
|28
|Банк ЗЕНИТ
|1 197 141
|943 674
|26,9
|29
|Банк "Точка"
|1 008 778
|322 672
|212,6
|30
|ХКФ Банк
|976 250
|1 355 796
|-28,0
|31
|Абсолют Банк
|861 480
|885 016
|-2,7
|32
|Банк Левобережный
|783 447
|331 584
|136,3
|33
|Банк БКФ
|779 581
|543 732
|43,4
|34
|Ситибанк
|775 782
|1 109 011
|-0,8
|35
|Экспобанк
|723 106
|885 512
|-18,3
|36
|ЮниКредит-Банк
|695 789
|837 981
|-17,0
|37
|Ренессанс Кредит
|690 845/td>
|638 751
|8,2
|38
|НБД-Банк
|678 197
|661 886
|2,5
|39
|"Локо-Банк"
|626 137
|240 340
|160,5
|40
|АБ "Россия"
|568 364
|1 413 597
|-59,8
|41
|ВБРР
|542 263
|513 241
|5,7
|42
|ОТП Банк
|473 976
|488 069
|-2,9
|43
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|437 612
|790 807
|-44,7
|44
|АКБ "Металлинвестбанк"
|433 827
|117 619
|268,8
|45
|Росэксимбанк
|417 885
|313 285
|33,4
|46
|Банк "Приморье"
|401 022
|145 784
|175,1
|47
|Транскапиталбанк
|385 656
|624 504
|-38,2
|48
|Примсоцбанк
|374 636
|411 271
|-8,9
|49
|Банк "Кубань Кредит"
|357 609
|373 807
|-4,3
|50
|Bank of China
|355 425
|93 851
|278,7
|
|Название
|Охват аудитории, 2023 год
|Охват аудитории, 2022 год
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|477 920 460
|439 319 986
|8,8
|2
|ВТБ
|450 832 975
|475 655 788
|-5,2
|3
|Тинькофф Банк
|363 920 388
|282 844 386
|28,7
|4
|Промсвязьбанк
|326 845 557
|324 858 829
|0,6
|5
|Росбанк
|304 412 610
|225 082 898
|35,2
|6
|Россельхозбанк
|298 538 307
|299 545 332
|-0,3
|7
|Альфа=Банк
|294 834 719
|301 436 202
|-2,2
|8
|Газпромбанк
|266 777 879
|345 397 468
|-22,8
|9
|ФК "Открытие"
|258 007 050
|357 645 436
|-27,9
|10
|Райффайзенбанк
|241 352 022
|213 656 749
|13,0
|11
|МТС Банк
|206 751 228
|161 731 373
|27,8
|12
|Совкомбанк
|197 535 990
|306 303 836
|-35,5
|13
|Банк УРАЛСИБ
|189 063 120
|103 239 422
|83,1
|14
|РНКБ Банк
|188 775 150
|133 154 875
|41,8
|15
|Почта банк
|182 619 216
|203 939 442
|-10,5
|16
|Московский кредитный Банк
|173 241 134
|231 915 290
|-25,3
|17
|Банк Русский Стандарт
|165 681 121
|95 535 045
|73,4
|18
|АБ "Россия"
|162 801 971
|208 830 236
|-22,0
|19
|Банк ДОМ.РФ
|137 810 524
|103 570
|33,1
|20
|ВБРР
|136 361 637
|95 754 155
|42,4
|21
|ХКФ Банк
|131 700 510
|108 577 960
|21,3
|22
|Абсолют Банк
|127 212 461
|106 188 955
|19,8
|23
|Банк Санкт-Петербург
|119 458 477
|93 663 198
|27,5
|24
|ЮниКредит Банк
|113 981 301
|169 561 338
|-32,8
|25
|Банк Синара
|96 562 323
|80 256 499
|20,3
|26
|Deutsche Bank
|94 209 323
|79 404 380
|18,6
|27
|Генбанк
|92 175 534
|106 387 048
|-13,4
|28
|Новикомбанк
|90 478 949
|250 140 581
|-63,8
|29
|Ситибанк
|83 359 323
|185 169 129
|-55,0
|30
|Банк "Точка"
|80 568 832
|46 986 128
|71,5
|31
|АК Барс Банк
|79 982 286
|97 597 279
|-18,0
|32
|Экспобанк
|79 858 695
|75 071 358
|6,4
|33
|ОТП Банк
|77 147 305
|116 942 625
|-34,0
|34
|Банк ТРАСТ
|76 600 600
|91 872 087
|-16,6
|35
|Банк ЗЕНИТ
|76 069 323
|149 413 661
|-49,1
|36
|УБРиР
|74 798 703
|90 020 167
|-16,9
|37
|Банк БКФ
|73 790 294
|100 503 558
|-26,6
|38
|"Локо-Банк"
|72 686 523
|28 639 352
|153,8
|39
|Росгосстрах Банк
|72 185 797
|89 132 934
|-19,0
|40
|Транскапиталбанк
|70 635 707
|103 510 924
|-31,8
|41
|АКБ "Металлинвестбанк"
|69 877 330
|36 653 335
|90,6
|42
|Ренессанс Кредит
|69 369 904
|84 243 823
|-17,7
|43
|СДМ-Банк
|67 972 457
|22 869 638
|197,2
|44
|Модульбанк
|67 244 944
|33 891 056
|98,4
|45
|Банк "Приморье"
|66 781 490
|46 822 261
|42,6
|46
|РН Банк
|65 373 161
|54 567 299
|19,8
|47
|Ланта-Банк
|64 144 295
|25 270 774
|153,8
|48
|Примсоцбанк
|62 453 918
|76 509 231
|-18,4
|49
|МСП Банк
|61 544 610
|87 080 385
|-29,3
|50
|Росэксимбанк
|61 356 491
|47 704 173
|28,6
В заключение представляем дополнительные статистические данные за декабрь 2023 года.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, декабрь 2023
|Упоминания в СМИ, ноябрь 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|46 781
|54 450
|-14,1
|2
|ВТБ
|34 545
|30 286
|14,1
|3
|ФК Открытие
|9 262
|12 619
|-26,6
|4
|Россельхозбанк
|8 058
|7 593
|6,1
|5
|Тинькофф Банк
|7 533
|8 316
|-9,4
|6
|Альфа-Банк
|7 461
|8 144
|-8,4
|7
|Газпромбанк
|7 112
|9 196
|-22,7
|8
|Промсвязьбанк
|6 295
|7 972
|-21,0
|9
|Совкомбанк
|5 239
|4 852
|8,0
|10
|Росбанк
|3 010
|2 949
|2,1
|11
|Райффайзенбанк
|2 595
|1 437
|80,6
|12
|МТС Банк
|2 211
|2 969
|-25,5
|13
|Банк ДОМ.РФ
|2 201
|2 327
|-5,4
|14
|Банк УРАЛСИБ
|1 775
|2 090
|-15,1
|15
|Московский Кредитный Банк
|1 580
|2 522
|-37,4
|16
|Почта банк
|1 532
|3 285
|-53,4
|17
|Росгосстрах Банк
|1 482
|1 673
|-11,4
|18
|Банк Санкт-Петербург
|1 431
|1 239
|15,5
|19
|Банк Синара
|1 331
|1 280
|4,0
|20
|Новикомбанк
|1 205
|1 085
|11,1
|21
|ОТП Банк
|1 172
|749
|56,5
|22
|РНКБ Банк
|1 065
|1 475
|-27,8
|23
|ХКФ Банк
|937
|2 541
|-63,1
|24
|Примсоцбанк
|914
|1 151
|-20,6
|25
|Ак Барс Банк
|894
|925
|-3,4
|26
|УБРиР
|854
|1 136
|-24,8
|27
|Ренессанс Кредит
|811
|1 779
|-54,4
|28
|Дальневосточный банк
|809
|1 166
|-30,6
|29
|Банк Русский Стандарт
|799
|2 419
|-67,0
|30
|Банк ТРАСТ
|793
|642
|23,5
|31
|Банк ЗЕНИТ
|750
|1 155
|-35,1
|32
|Экспобанк
|726
|308
|135,7
|33
|КБ "Центр-инвест"
|637
|572
|11,4
|34
|Абсолют Банк
|596
|1 696
|-64,9
|35
|МСП Банк
|571
|1 098
|-48,0
|36
|Алмазэргиэнбанк"
|547
|564
|-3,0
|37
|АБ "Россия"
|475
|418
|13,6
|38
|Банк левобережный
|428
|658
|-35,0
|39
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|425
|489
|--13,1
|40
|ВБРР
|395
|1 973
|-80,0
|41
|Транскапиталбанк
|365
|357
|2,2
|42
|Банк "Точка"
|345
|442
|-21,9
|43
|ЮниКредит Банк
|343
|387
|-11,4
|44
|Росэксимбанк
|334
|518
|-35,5
|45
|СДМ-Банк
|312
|201
|55,2
|46
|Банк "Таврический"
|298
|128
|132,8
|47
|Банк Аверс
|282
|21
|1242,9
|48
|Банк БКФ
|274
|215
|27,4
|49
|Банк Союз
|271
|317
|-14,5
|50
|БРР Банк
|242
|446
|-45,7
|
|Название
|Индекс заметности, декабрь 2023
|Индекс заметности, ноябрь 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|7 800 617
|9 469 648
|-17,6
|2
|ВТБ
|6 200 056
|4 244 837
|46,1
|3
|Альфа-Банк
|1 514 383
|1 333 396
|13,6
|4
|Россельхозбанк
|1 139 534
|879 381
|29,6
|5
|Совкомбанк
|1 025 508
|663 937
|54,5
|6
|Тинькофф Банк
|991 912
|1 443 247
|-31,3
|7
|Промсвязьбанк
|980 217
|1 416 119
|-30,8
|8
|ФК "Открытие"
|973 595
|1 211 769
|-19,7
|9
|Газпромбанк
|846 784
|1 131 432
|-25,2
|10
|Райффайзенбанк
|538 339
|243 092
|121,5
|11
|Росбанк
|469 934
|438 327
|7,2
|12
|Банк УРАЛСИБ
|468 199
|452 743
|3,4
|13
|Новикомбанк
|456 895
|453 048
|0,8
|14
|Банк ДОМ.РФ
|283 144
|360 888
|-21,5
|15
|Банк Синара
|248 512
|313 761
|-20,8
|16
|РНКБ Банк
|246 819
|214 277
|15,2
|17
|Экспобанк
|224 079
|29 313
|664,4
|18
|Банк ТРАСТ
|221 923
|133 057
|66,8
|19
|Росгосстрах Банк
|207 554
|253 742
|-18,2
|20
|Почта банк
|203 317
|446 246
|-54,4
|21
|МТС Банк
|185 615
|275 457
|-32,6
|22
|Банк Санкт-Петербург
|158 687
|216 975
|-26,9
|23
|УБРиР
|146 805
|141 006
|4,1
|24
|Ак Барс Банк
|137 595
|179 373
|-23,3
|25
|Московский Кредитный Банк
|134 625
|190 906
|-29,5
|26
|Банк Русский Стандарт
|131 927
|402 367
|-67,2
|27
|КБ "Центр-инвест
|124 884
|98 974
|26,2
|28
|Банк "Таврический"
|97 480
|809
|11949,4
|29
|Банк ЗЕНИТ
|94 032
|94 034
|0,0
|30
|Банк Левобережный
|86 318
|57 618
|49,9
|31
|МСП Банк
|82 435
|106 437
|-22,6
|32
|ХКФ банк
|80 363
|204 984
|-60,8
|32
|Банк ЗЕНИТ
|94 021
|110 034
|-14,6
|34
|Ренессанс Кредит
|71 246
|51 827
|37,5
|35
|Банк "Кубань Кредит"
|68 164
|21 168
|222,0
|36
|Росэксимбанк
|62 527
|81 527
|-23,3
|37
|Транскапиталбанк
|59 789
|14 536
|311,3
|38
|Банк БКФ
|58 156
|63 823
|-8,9
|39
|ОТП Банк
|57 856
|48 354
|19,7
|40
|АБ "Россия"
|52 868
|29 949
|76,5
|41
|НБД Банк
|47 206
|59 073
|-20,1
|42
|Гарант-Инвест
|45 832
|31 736
|44,34
|43
|Банк "Екатеринбург"
|40 547
|5 022
|707,4
|44
|Ситибанк
|38 824
|50 347
|-22,9
|45
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|38 122
|34 173
|11,6
|46
|Модульбанк
|33 929
|25 403
|33,6
|47
|"Локо-Банк
|33 273
|19 380
|71,7
|48
|Алмазэргиэнбанк
|31 144
|20 856
|49,3
|49
|СМП Банк
|27 280
|41 072
|-33,6
|50
|Креди Агриколь КИБ
|25 787
|1 510
|1607,7
|
|Название
|Охват аудитории, декабрь 2023
|Охват аудитории, ноябрь 2023
|Изменение, %
|1
|ВТБ
|306 964 554
|309 692 794
|-0,9
|2
|Сбербанк
|207 325 971
|287 625 958
|-27,9
|3
|Райффайзенбанк
|150 013 678
|47 737 292
|214,2
|4
|ФК Открытие
|101 026 627
|138 522 234
|-27,1
|5
|Росбанк
|99 373 503
|86 408 706
|15,0
|6
|Газпромбанк
|98 584 355
|140 876 332
|-30,0
|7
|Тинькофф Банк
|95 134 512
|132 445 030
|-28,2
|8
|Россельхозбанк
|131 365 607
|52 939 970
|148,1
|9
|Альфа-Банк
|87 094 763
|166 671 439
|-47,7
|10
|Совкомбанк
|77 675 750
|72 410 693
|7,3
|11
|Промсвязьбанк
|71 965 208
|108 361 008
|-33,6
|12
|Банк Санкт-Петербург
|50 762 036
|29 784 024
|70,4
|13
|Банк Русский Стандарт
|49 718 631
|131 205 595
|-62,1
|14
|МТС Банк
|44 703 470
|65 668 192
|-31,9
|15
|Экспобанк
|44 650 641
|10 803 071
|313,3
|16
|Банк ДОМ.РФ
|43 122 767
|44 870 897
|-3,9
|17
|АБ "Россия"
|41 320 127
|25 483 434
|62,1
|18
|Московский Кредитный Банк
|38 352 456
|63 586 547
|-39,7
|19
|Почта банк
|37 557 160
|137 704 569
|-72,7
|20
|Банк ЗЕНИТ
|34 601 939
|29 363 682
|17,8
|21
|Новикомбанк
|33 856 791
|24 099 899
|40,5
|22
|Банк Синара
|31 117 467
|26 375 854
|19,0
|23
|Банк "Таврический"
|30 649 570
|205 793
|14793,4
|24
|Банк ТРАСТ
|29 126 561
|26 769 628
|8,8
|25
|Банк УРАЛСИБ
|28 529 674
|59 441 817
|-52,0
|26
|Ак Барс Банк
|28 179 849
|26 311 251
|7,1
|27
|МСП Банк
|28 179 849
|26 311 251
|7,1
|28
|Абсолют Банк
|25 887 486
|112 862 933
|-77,1
|29
|Генбанк
|25 855 058
|1 898 743
|1261,7
|30
|Росгосстрах Банк
|24 149 446
|24 099 249
|0,2
|31
|УБРиР
|23 712 874
|21 837 385
|8,6
|32
|Транскапиталбанк
|20 401 024
|14 321 462
|42,5
|33
|ОТП Банк
|20 042 103
|39 377 616
|-49,1
|34
|Банк БКФ
|19 163 167
|41 951 433
|-54,3
|35
|Банк "Точка"
|18 236 288
|28 464 773
|-35,9
|36
|ЮниКредит Банк
|18 226 183
|23 216 505
|-21,5
|37
|РНКБ Банк
|18 019 384
|35 172 873
|-48,8
|38
|ВБРР
|17 701 202
|115 024 430
|-84,6
|39
|ХКФ Банк
|17 495 114
|109 604 692
|-84,0
|40
|Банк СОЮЗ
|16 619 709
|13 590 185
|22,3
|41
|Ренессанс Кредит
|15 504 214
|21 604 028
|-28,2
|42
|БМ-Банк
|13 920 918
|13 164 080
|5,7
|43
|РосДорБанк
|13 273 633
|10 260 927
|29,4
|44
|Чайна Констракшн
|12 611 997
|4 191 350
|200,9
|45
|Модульбанк
|11 477 774
|4 480 842
|156,2
|46
|СДМ-Банк
|11 436 397
|9 339 929
|22,4
|47
|Ситибанк
|10 447 716
|27 179 818
|-61,6
|48
|Bank of China
|10 370 944
|4 572 526
|126,8
|49
|Банк Авангард
|10 265 667
|6 217 997
|65,1
|50
|АКБ "Металлинвестбанк"
|10 056 686
|5 092 836
|97,5
Главные темы публикаций, декабрь 2023
СКАН
- 1. Совет директоров Банка России 15 декабря принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 16% годовых
- 2. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК рассказала о самых болезненных санкциях, опоздании с началом повышения ключевой ставки и о том, станет ли льготная ипотека экзотикой в будущем
- 3. Президент РФ Владимир Путин поддержал продление программы семейной ипотеки после июля 2024 года, когда истекает срок ее действия
- 4. Правительство скорректировало несколько параметров льготных ипотечных программ. В частности, первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос до 30%
- 5. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря встретился с получателями "Арктической ипотеки", общение состоялось в режиме видеоконференции
- 6. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий для пенсионеров и льготников при оплате коммунальных платежей
- 7. Президент РA Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах страны на вторичное жилье
- 8. Банк России разрешит переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами в разных банках через Систему быстрых платежей (СБП)
- 9. Банк России опубликовал список самых популярных фраз, которые используют телефонные мошенники, после которых следует немедленно прекратить разговор и положить трубку
- 10. Банк России принял решение с 1 марта 2024 года повысить для кредитных организаций надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам
- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 65 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Период исследования: 2023 г.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Данные для рейтинга актуальны на дату публикации.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
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