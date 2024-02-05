Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2023 год.

В 2023 году ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности - Россельхозбанк, по охватам - "Тинькофф Банк". В пятерку лидеров также вошли Промсвязьбанк и Росбанк.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 567 819 упоминаний (639 874 в 2022 году). Вторую позицию занял ВТБ - 337 781 упоминание (351 988 в прошлом году), за ним следует банк ФК "Открытие" - 132 465 упоминаний (169 018 годом ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 3,6%, ВТБ потерял 2,4%, заметность "Тинькофф Банка" выросла на 22,8% по сравнению с 2022 годом.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 477,9 млн (+8,8%, 439,3 млн в прошлом году). На втором месте - ВТБ с результатом 450,8 млн, показатель охватов снизился на 5,2% (475,6 млн в 2022 году). Третью строчку занял Росбанк, по сравнению с предыдущим годом его показатели выросли на 28,7% - до 363,9 (282,8 годом ранее).

Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в 2023 году стал приход кредитной организации на Крымский полуостров. В январе Сбербанк установил первые банкоматы, а уже в мае в Ялте открылось первое отделение. "Уверен, что это новые возможности для физических и юридических лиц. Для граждан России, которые отдыхать приезжают. Коллектив системный, способен выполнять поставленные задачи", - сказал на церемонии открытия офиса глава Крыма Сергей Аксенов. Всего за год Сбербанк открыл на территории полуострова 14 офисов и порядка 130 банкоматов.

В апреле акционеры Сбербанка на годовом собрании приняли решение выплатить рекордные дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции. Всего на выплату дивидендов за 2022 год кредитная организация направила рекордные 565 млрд рублей.

В августе в СМИ широко обсуждалось решение Центробанка о существенном повышении ключевой ставки - с 9,5% до 12%, на 350 базисных пунктов (б.п.).в свою очередь начали активно повышать ставки по депозитам. Так, Сбербанк и ВТБ первыми повысили максимальную доходность по вкладам с 10 до 12%.

Главным событием в информационном поле ВТБ стала августовская встреча Президента Владимира Путина с главой банка Андреем Костиным, в ходе которой стало известно о передаче ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно", - заявил президент, выразив надежду на эффективную работы со стороны всей команды ВТБ.

ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023. Во время снятия наличных со счета цифрового рубля денежные средства сначала поступают на безналичный счет, после чего становятся доступными для получения с банковского счета. Отмечается, что перевод проходит мгновенно и бесшовно.

В августе глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить процесс приватизации в России. Это, по его словам, могло бы обеспечить новую модель роста российской экономики. "Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации, более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга, перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов", - указал А. Костин в авторской колонке для РБК.

В феврале ВТБ начал процесс объединения своей банкоматной сети с банком ФК "Открытие" и крымским РНКБ. Теперь клиенты этих банков могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах трех кредитных организаций. Создание единого парка устройств самообслуживания стало первым этапом интеграции новых банков в Группу ВТБ.

Большой резонанс в СМИ в течение 2023 года имели опросы, проводимые банком ФК "Открытие". Так, в августе совместно с СК "Росгосстрах Жизнь" банк исследовал степень финансовой грамотности детей в России, в октябре - анализировал устройство семейного бюджета граждан. В октябре банк ФК "Открытие" провел исследование совместно с ВТБ, посвященное отношению россиян к льготным ипотечным программам. По итогам опроса выяснилось, что каждый четвертый выступает за продление всех государственных программ.

Наиболее заметные упоминания Россельхозбанка в 2023 году были связаны с новостями вокруг "зерновой сделки". В частности, Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в сентябре о предложенном генсеком ООН Антониу Гутерришем механизме посредничества для участия России в "зерновой сделке" без прямого подключения к SWIFT. Турецкий лидер также сообщил, что ООН работает над вопросом устранения препятствий в сфере страхования российских судов, которые возникли из-за западных санкций.

Резонансные новости в медиаполе "Тинькофф Банка" были связаны с попаданием банка в санкционные списки США и Евросоюза. Мобильные приложения "Тинькофф" были удалены из магазинов App Store и Google Play. Также в июле за границей перестали работать карты Union Pay, клиентам банка было рекомендовано снять наличные в ближайшее время.

В сентябре "Тинькофф Банк" запустил "фабрику человекоподобных роботов" для борьбы с телефонными мошенниками. Боты удерживают злоумышленников на линии, тем самым снижая число тех, кого мошенники могут обзвонить в течение дня. Также банк предложил всем желающим принять участие в разработке сценариев и реплик для фабрики роботов, чтобы сделать их еще более реалистичными и эффективными.

В январе Владимир Путин провел встречу с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Президент подчеркнул, что банк, несмотря на санкции, не только сохранил доходность, но и нарастил финансирование. Фрадков в свою очередь подтвердил, что по итогам 2022 года ПСБ "уверенно вышел в пятерку крупнейших кредитных институтов" России с почти 5 трлн рублей активов.

Также в 2023 году Промсвязьбанк обеспечил возможность платежей на всем сухопутном пути в Крым через новые регионы России. "Для граждан, направляющихся на автомобилях в Крым и обратно, на пути следования работает более 2 500 платежных терминалов и свыше 130 банкоматов ПСБ", - говорится в сообщении банка.

Росбанк получил разрешение на выкуп у своего экс-владельца, французского Societe Generale, небольших пакетов акций в целом ряде российских публичных компаний. Соответствующее разрешение в декабре 2023 года подписал Президент Владимир Путин. В частности, Росбанк смог выкупить у бывшего владельца акции ВТБ, "Роснефти", "Газпрома", "Норникеля" и других российских предприятий. Условия сделки не раскрывались.

Широкий отклик в СМИ также имели комментарии экс-председателя правления Росбанка Натальи Воеводиной. В июне она дала большое интервью "РИА Новостям" в рамках Петербургского экономического форума, в декабре - информагентству ТАСС, где рассказала о жизни Росбанка в условиях санкций, смене акционера, новой бизнес-модели и успешном импортозамещении большей части технологических решений.

Название Упоминания в СМИ, 2023 год Упоминания в СМИ, 2022 год Изменение, % 1 Сбербанк 567 819 639 874 -11,3 2 ВТБ 337 781 351 988 -4,0 3 ФК Открытие 132 465 169 018 -21,6 4 Россельхозбанк 121 804 109 407 11,3 5 Тинькофф Банк 99 578 99 489 0,1 6 Газпромбанк 90 164 129 615 -30,4 7 Альфа-Банк 81 151 67 493 20,2 8 Промсвязьбанк 79 895 79 462 0,5 9 Совкомбанк 45 285 69 605 14,8 10 Роскомбанк 38 775 37 503 3,4 11 МТС Банк 38 051 27 717 37,3 12 Банк УРАЛСИБ 32 697 28 372 15,2 13 Банк ДОМ.РФ 27 945 24 714 13,1 14 Райффайзенбанк 26 606 32 636 -18,5 15 Почта банк 24 466 27 796 -12,0 16 Московский Кредитный Банк 23 320 40 727 -42,7 17 Росгосстрах Банк 22 687 19 735 15,0 18 Банк Синара 20 931 13 846 51,2 19 Банк Санкт-Петербург 19 584 29,7 104,3 20 РНКБ Банк 16 210 14 765 9,8 21 Банк ЗЕНИТ 16 196 22 319 -27,4 22 Дальневосточный банк 14 077 8 098 73,8 23 УБРиР 12 496 10 886 14,8 24 Новикомбанк 12 327 27 543 -55,2 25 Банк Русский Стандарт 11 718 13 258 -11,6 26 ХКФ Банк 11 717 15 583 -24,8 27 Примсоцбанк 11 398 8 087 40,9 28 Ренессанс Кредит 11 217 9 135 22,8 29 Ак Барс Банк 10 019 11 527 -13,1 30 МСП Банк 9 147 8 119 12,7 31 Абсолют Банк 8 640 10 211 -15,4 32 Банк ТРАСТ 8 322 6 989 19,1 33 ББР Банк 7 853 3 395 131,3 34 Банк Левобережный 7 239 7 258 0,3 35 ОТП Банк 7 141 8 049 -11,3 36 КБ "Центр-инвест" 7 117 5 367 32,6 37 ЮниКредит Банк 6 745 7 515 -10,2 38 ВБРР 6 100 45 016 21,6 39 Азиатско-Тихоокеанский Банк 5 926 7 039 -15,8 40 Транскапиталбанк 5 898 6 603 -10,7 41 Алмазэргиэнбанк 5 806 3 089 -88,0 42 Экспобанк 5 436 3 976 36,7 43 АКБ "Металлинвестбанк" 5 167 2 865 80,3 44 АБ "Россия" 4 994 12 945 -61,4 45 Банк "Точка" 4 848 2 557 89,6 46 Росэксимбанк 4 244 2 628 61,5 47 "Локо-Банк" 4 222 2 674 57,9 48 Ситибанк 4 177 6 119 -31,7 49 СДМ Банк 3 595 2 338 53,8 50 Фора-Банк 3 399 1 917 77,3

Название Индекс заметности, 2023 год Индекс заметности, 2022 год Изменение, % 1 Сбербанк 92 982 512 96 441 920 -3,6 2 ВТБ 48 177 736 49 345 400 -2,4 3 Россельхозбанк 15 924 567 12 964 037 22,8 4 ФК "Открытие" 14 380 642 24 426 262 -41,1 5 Тинькофф Банк 14 177 958 13 220 361 7,2 6 Промсвязьбанк 13 438 480 15 778 604 -14,8 7 Альфа-Банк 12 154 750 11 971 450 1,5 8 Газпромбанк 9 994 129 13 743 640 -27,3 9 Банк УРАЛСИБ 6 157 352 4 587 616 34,2 10 Совкомбанк 6 033 927 7 370 358 -18,1 11 Райффайзенбанк 5 356 834 3 821 705 40,2 12 Росбанк 4 669 674 5 161 709 -9,5 13 Банк ДОМ.РФ 4 552 036 2 850 035 59,7 14 Банк Синара 3 892 488 2 945 621 32,1 15 МТС Банк 3 697 155 1 987 753 86,0 16 Росгосстрах Банк 3 505 086 2 741 534 27,9 17 РНКБ Банк 3 392 232 3 737 799 -9,2 18 Новикомбанк 2 906 377 2 451 265 -18,6 19 Почта банк 2 886 475 1 932 633 49,4 20 Банк Санкт-Петербург 2 848 729 2 499 015 14,0 21 Банк ТРАСТ 2 543 203 2 521 557 0,9 22 Московский Кредитный Банк 2 072 929 3 864 027 -46,4 23 УБРиР 1 792 243 1 295 187 38,4 24 Банк Русский Стандарт 1 751 086 1 715 372 2,1 25 Ак Барс Банк 1 457 124 1 609 658 -9,5 26 КБ "Центр-инвест" 1 453 201 918 418 58,2 27 МСП Банк 1 309 596 1 184 044 10,6 28 Банк ЗЕНИТ 1 197 141 943 674 26,9 29 Банк "Точка" 1 008 778 322 672 212,6 30 ХКФ Банк 976 250 1 355 796 -28,0 31 Абсолют Банк 861 480 885 016 -2,7 32 Банк Левобережный 783 447 331 584 136,3 33 Банк БКФ 779 581 543 732 43,4 34 Ситибанк 775 782 1 109 011 -0,8 35 Экспобанк 723 106 885 512 -18,3 36 ЮниКредит-Банк 695 789 837 981 -17,0 37 Ренессанс Кредит 690 845/td> 638 751 8,2 38 НБД-Банк 678 197 661 886 2,5 39 "Локо-Банк" 626 137 240 340 160,5 40 АБ "Россия" 568 364 1 413 597 -59,8 41 ВБРР 542 263 513 241 5,7 42 ОТП Банк 473 976 488 069 -2,9 43 Азиатско-Тихоокеанский Банк 437 612 790 807 -44,7 44 АКБ "Металлинвестбанк" 433 827 117 619 268,8 45 Росэксимбанк 417 885 313 285 33,4 46 Банк "Приморье" 401 022 145 784 175,1 47 Транскапиталбанк 385 656 624 504 -38,2 48 Примсоцбанк 374 636 411 271 -8,9 49 Банк "Кубань Кредит" 357 609 373 807 -4,3 50 Bank of China 355 425 93 851 278,7

Название Охват аудитории, 2023 год Охват аудитории, 2022 год Изменение, % 1 Сбербанк 477 920 460 439 319 986 8,8 2 ВТБ 450 832 975 475 655 788 -5,2 3 Тинькофф Банк 363 920 388 282 844 386 28,7 4 Промсвязьбанк 326 845 557 324 858 829 0,6 5 Росбанк 304 412 610 225 082 898 35,2 6 Россельхозбанк 298 538 307 299 545 332 -0,3 7 Альфа=Банк 294 834 719 301 436 202 -2,2 8 Газпромбанк 266 777 879 345 397 468 -22,8 9 ФК "Открытие" 258 007 050 357 645 436 -27,9 10 Райффайзенбанк 241 352 022 213 656 749 13,0 11 МТС Банк 206 751 228 161 731 373 27,8 12 Совкомбанк 197 535 990 306 303 836 -35,5 13 Банк УРАЛСИБ 189 063 120 103 239 422 83,1 14 РНКБ Банк 188 775 150 133 154 875 41,8 15 Почта банк 182 619 216 203 939 442 -10,5 16 Московский кредитный Банк 173 241 134 231 915 290 -25,3 17 Банк Русский Стандарт 165 681 121 95 535 045 73,4 18 АБ "Россия" 162 801 971 208 830 236 -22,0 19 Банк ДОМ.РФ 137 810 524 103 570 33,1 20 ВБРР 136 361 637 95 754 155 42,4 21 ХКФ Банк 131 700 510 108 577 960 21,3 22 Абсолют Банк 127 212 461 106 188 955 19,8 23 Банк Санкт-Петербург 119 458 477 93 663 198 27,5 24 ЮниКредит Банк 113 981 301 169 561 338 -32,8 25 Банк Синара 96 562 323 80 256 499 20,3 26 Deutsche Bank 94 209 323 79 404 380 18,6 27 Генбанк 92 175 534 106 387 048 -13,4 28 Новикомбанк 90 478 949 250 140 581 -63,8 29 Ситибанк 83 359 323 185 169 129 -55,0 30 Банк "Точка" 80 568 832 46 986 128 71,5 31 АК Барс Банк 79 982 286 97 597 279 -18,0 32 Экспобанк 79 858 695 75 071 358 6,4 33 ОТП Банк 77 147 305 116 942 625 -34,0 34 Банк ТРАСТ 76 600 600 91 872 087 -16,6 35 Банк ЗЕНИТ 76 069 323 149 413 661 -49,1 36 УБРиР 74 798 703 90 020 167 -16,9 37 Банк БКФ 73 790 294 100 503 558 -26,6 38 "Локо-Банк" 72 686 523 28 639 352 153,8 39 Росгосстрах Банк 72 185 797 89 132 934 -19,0 40 Транскапиталбанк 70 635 707 103 510 924 -31,8 41 АКБ "Металлинвестбанк" 69 877 330 36 653 335 90,6 42 Ренессанс Кредит 69 369 904 84 243 823 -17,7 43 СДМ-Банк 67 972 457 22 869 638 197,2 44 Модульбанк 67 244 944 33 891 056 98,4 45 Банк "Приморье" 66 781 490 46 822 261 42,6 46 РН Банк 65 373 161 54 567 299 19,8 47 Ланта-Банк 64 144 295 25 270 774 153,8 48 Примсоцбанк 62 453 918 76 509 231 -18,4 49 МСП Банк 61 544 610 87 080 385 -29,3 50 Росэксимбанк 61 356 491 47 704 173 28,6

В заключение представляем дополнительные статистические данные за декабрь 2023 года.

Название Упоминания в СМИ, декабрь 2023 Упоминания в СМИ, ноябрь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 46 781 54 450 -14,1 2 ВТБ 34 545 30 286 14,1 3 ФК Открытие 9 262 12 619 -26,6 4 Россельхозбанк 8 058 7 593 6,1 5 Тинькофф Банк 7 533 8 316 -9,4 6 Альфа-Банк 7 461 8 144 -8,4 7 Газпромбанк 7 112 9 196 -22,7 8 Промсвязьбанк 6 295 7 972 -21,0 9 Совкомбанк 5 239 4 852 8,0 10 Росбанк 3 010 2 949 2,1 11 Райффайзенбанк 2 595 1 437 80,6 12 МТС Банк 2 211 2 969 -25,5 13 Банк ДОМ.РФ 2 201 2 327 -5,4 14 Банк УРАЛСИБ 1 775 2 090 -15,1 15 Московский Кредитный Банк 1 580 2 522 -37,4 16 Почта банк 1 532 3 285 -53,4 17 Росгосстрах Банк 1 482 1 673 -11,4 18 Банк Санкт-Петербург 1 431 1 239 15,5 19 Банк Синара 1 331 1 280 4,0 20 Новикомбанк 1 205 1 085 11,1 21 ОТП Банк 1 172 749 56,5 22 РНКБ Банк 1 065 1 475 -27,8 23 ХКФ Банк 937 2 541 -63,1 24 Примсоцбанк 914 1 151 -20,6 25 Ак Барс Банк 894 925 -3,4 26 УБРиР 854 1 136 -24,8 27 Ренессанс Кредит 811 1 779 -54,4 28 Дальневосточный банк 809 1 166 -30,6 29 Банк Русский Стандарт 799 2 419 -67,0 30 Банк ТРАСТ 793 642 23,5 31 Банк ЗЕНИТ 750 1 155 -35,1 32 Экспобанк 726 308 135,7 33 КБ "Центр-инвест" 637 572 11,4 34 Абсолют Банк 596 1 696 -64,9 35 МСП Банк 571 1 098 -48,0 36 Алмазэргиэнбанк" 547 564 -3,0 37 АБ "Россия" 475 418 13,6 38 Банк левобережный 428 658 -35,0 39 Азиатско-Тихоокеанский Банк 425 489 --13,1 40 ВБРР 395 1 973 -80,0 41 Транскапиталбанк 365 357 2,2 42 Банк "Точка" 345 442 -21,9 43 ЮниКредит Банк 343 387 -11,4 44 Росэксимбанк 334 518 -35,5 45 СДМ-Банк 312 201 55,2 46 Банк "Таврический" 298 128 132,8 47 Банк Аверс 282 21 1242,9 48 Банк БКФ 274 215 27,4 49 Банк Союз 271 317 -14,5 50 БРР Банк 242 446 -45,7

Название Индекс заметности, декабрь 2023 Индекс заметности, ноябрь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 7 800 617 9 469 648 -17,6 2 ВТБ 6 200 056 4 244 837 46,1 3 Альфа-Банк 1 514 383 1 333 396 13,6 4 Россельхозбанк 1 139 534 879 381 29,6 5 Совкомбанк 1 025 508 663 937 54,5 6 Тинькофф Банк 991 912 1 443 247 -31,3 7 Промсвязьбанк 980 217 1 416 119 -30,8 8 ФК "Открытие" 973 595 1 211 769 -19,7 9 Газпромбанк 846 784 1 131 432 -25,2 10 Райффайзенбанк 538 339 243 092 121,5 11 Росбанк 469 934 438 327 7,2 12 Банк УРАЛСИБ 468 199 452 743 3,4 13 Новикомбанк 456 895 453 048 0,8 14 Банк ДОМ.РФ 283 144 360 888 -21,5 15 Банк Синара 248 512 313 761 -20,8 16 РНКБ Банк 246 819 214 277 15,2 17 Экспобанк 224 079 29 313 664,4 18 Банк ТРАСТ 221 923 133 057 66,8 19 Росгосстрах Банк 207 554 253 742 -18,2 20 Почта банк 203 317 446 246 -54,4 21 МТС Банк 185 615 275 457 -32,6 22 Банк Санкт-Петербург 158 687 216 975 -26,9 23 УБРиР 146 805 141 006 4,1 24 Ак Барс Банк 137 595 179 373 -23,3 25 Московский Кредитный Банк 134 625 190 906 -29,5 26 Банк Русский Стандарт 131 927 402 367 -67,2 27 КБ "Центр-инвест 124 884 98 974 26,2 28 Банк "Таврический" 97 480 809 11949,4 29 Банк ЗЕНИТ 94 032 94 034 0,0 30 Банк Левобережный 86 318 57 618 49,9 31 МСП Банк 82 435 106 437 -22,6 32 ХКФ банк 80 363 204 984 -60,8 32 Банк ЗЕНИТ 94 021 110 034 -14,6 34 Ренессанс Кредит 71 246 51 827 37,5 35 Банк "Кубань Кредит" 68 164 21 168 222,0 36 Росэксимбанк 62 527 81 527 -23,3 37 Транскапиталбанк 59 789 14 536 311,3 38 Банк БКФ 58 156 63 823 -8,9 39 ОТП Банк 57 856 48 354 19,7 40 АБ "Россия" 52 868 29 949 76,5 41 НБД Банк 47 206 59 073 -20,1 42 Гарант-Инвест 45 832 31 736 44,34 43 Банк "Екатеринбург" 40 547 5 022 707,4 44 Ситибанк 38 824 50 347 -22,9 45 Азиатско-Тихоокеанский Банк 38 122 34 173 11,6 46 Модульбанк 33 929 25 403 33,6 47 "Локо-Банк 33 273 19 380 71,7 48 Алмазэргиэнбанк 31 144 20 856 49,3 49 СМП Банк 27 280 41 072 -33,6 50 Креди Агриколь КИБ 25 787 1 510 1607,7

Название Охват аудитории, декабрь 2023 Охват аудитории, ноябрь 2023 Изменение, % 1 ВТБ 306 964 554 309 692 794 -0,9 2 Сбербанк 207 325 971 287 625 958 -27,9 3 Райффайзенбанк 150 013 678 47 737 292 214,2 4 ФК Открытие 101 026 627 138 522 234 -27,1 5 Росбанк 99 373 503 86 408 706 15,0 6 Газпромбанк 98 584 355 140 876 332 -30,0 7 Тинькофф Банк 95 134 512 132 445 030 -28,2 8 Россельхозбанк 131 365 607 52 939 970 148,1 9 Альфа-Банк 87 094 763 166 671 439 -47,7 10 Совкомбанк 77 675 750 72 410 693 7,3 11 Промсвязьбанк 71 965 208 108 361 008 -33,6 12 Банк Санкт-Петербург 50 762 036 29 784 024 70,4 13 Банк Русский Стандарт 49 718 631 131 205 595 -62,1 14 МТС Банк 44 703 470 65 668 192 -31,9 15 Экспобанк 44 650 641 10 803 071 313,3 16 Банк ДОМ.РФ 43 122 767 44 870 897 -3,9 17 АБ "Россия" 41 320 127 25 483 434 62,1 18 Московский Кредитный Банк 38 352 456 63 586 547 -39,7 19 Почта банк 37 557 160 137 704 569 -72,7 20 Банк ЗЕНИТ 34 601 939 29 363 682 17,8 21 Новикомбанк 33 856 791 24 099 899 40,5 22 Банк Синара 31 117 467 26 375 854 19,0 23 Банк "Таврический" 30 649 570 205 793 14793,4 24 Банк ТРАСТ 29 126 561 26 769 628 8,8 25 Банк УРАЛСИБ 28 529 674 59 441 817 -52,0 26 Ак Барс Банк 28 179 849 26 311 251 7,1 27 МСП Банк 28 179 849 26 311 251 7,1 28 Абсолют Банк 25 887 486 112 862 933 -77,1 29 Генбанк 25 855 058 1 898 743 1261,7 30 Росгосстрах Банк 24 149 446 24 099 249 0,2 31 УБРиР 23 712 874 21 837 385 8,6 32 Транскапиталбанк 20 401 024 14 321 462 42,5 33 ОТП Банк 20 042 103 39 377 616 -49,1 34 Банк БКФ 19 163 167 41 951 433 -54,3 35 Банк "Точка" 18 236 288 28 464 773 -35,9 36 ЮниКредит Банк 18 226 183 23 216 505 -21,5 37 РНКБ Банк 18 019 384 35 172 873 -48,8 38 ВБРР 17 701 202 115 024 430 -84,6 39 ХКФ Банк 17 495 114 109 604 692 -84,0 40 Банк СОЮЗ 16 619 709 13 590 185 22,3 41 Ренессанс Кредит 15 504 214 21 604 028 -28,2 42 БМ-Банк 13 920 918 13 164 080 5,7 43 РосДорБанк 13 273 633 10 260 927 29,4 44 Чайна Констракшн 12 611 997 4 191 350 200,9 45 Модульбанк 11 477 774 4 480 842 156,2 46 СДМ-Банк 11 436 397 9 339 929 22,4 47 Ситибанк 10 447 716 27 179 818 -61,6 48 Bank of China 10 370 944 4 572 526 126,8 49 Банк Авангард 10 265 667 6 217 997 65,1 50 АКБ "Металлинвестбанк" 10 056 686 5 092 836 97,5

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Главные темы публикаций, декабрь 2023

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 65 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Период исследования: 2023 г.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Данные для рейтинга актуальны на дату публикации.

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